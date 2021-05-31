Первый день лета будет с ночными заморозками

Во вторник, первого июня, в Челябинской области ожидается переменная облачность, днем на крайнем западе пройдут небольшие дожди. В Челябинске – без осадков. Во второй половине ночи и утром в отдельных районах возможны заморозки в воздухе и на поверхности почвы.

Местами в северной половине и юго-западных районах сохраняется чрезвычайная пожарная опасность (V класс горимости по региональной шкале).

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в челябинском Гидрометцентре, в ночь на вторник в Челябинске – плюс 7-9 градусов, по области – плюс 7-12 градусов, при прояснении – до плюс двух градусов.

В дневные часы в Челябинске синоптики обещают плюс 20-22 градуса, по области – плюс 20-25 градусов, в горах – до плюс 16 градусов.

Ветер северо-восточный с переходом днем на юго-восточный 5-10 метров в секунду, местами порывы до 14 метров в секунду.

Атмосферное давление ниже нормы – 737 миллиметров ртутного столба. Ночью давление немного повысится, днем понизится и составит 740 миллиметров ртутного столба. Геомагнитное поле возможно неустойчивое.

Восход солнца - в 4 часа 24 минуты, заход - в 21 час 22 минуты. Долгота светового дня - 16 часов 59 минут. Луна убывающая.

По народному календарю – Иван Долгий.

В народе замечали: если на Ивана Долгого идет дождь, то весь месяц будет сухим. Также говорили: «На Ивана дождь несет рожь», — то есть осадки предвещали еще и хороший урожай. О будущем плодородии свидетельствовали и обильные росы, а частые туманы обещали, что в лесах будет много грибов.

Именины в этот день: Александр, Анастасия, Андрей, Антон, Валентин, Василий, Виктор, Георгий, Григорий, Дмитрий, Иван, Игнатий, Корнилий, Максим, Матвей, Митрофан, Михаил, Николай, Олег, Онуфрий, Павел, Сергей.