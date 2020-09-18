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Первый из таганайских «братьев» обзавелся смотровой площадкой

Фото: 
Таганай Ньюс
Среда обитания
Сегодня, 15:35
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В национальном парке «Таганай» (Челябинская область) готова одна из смотровых площадок на Семибратке.

Конструкция появилась на первом из скальных останцов, известных как Братья. На вершину ведут около 80-ти ступеней трехпролетной лестницы.

Как сообщает телеграм-канал «Таганай ньюс», марши изготовлены из просечного железа, что исключит налипание не них снега.

С высоты открывается вид на Александровскую сопку и часть Златоуста, вдали виден хребет Большой Таганай.

В настоящее время в урочище продолжается отсыпка полотна будущей тропы, завершено оформление навесов, в ближайшее время начнётся установка конструкций второй смотровой площадки.

В конце года новый маршрут по национальному парку «Таганай» будет полностью готов. А в 2021-м на Семибратке начнется строительство визит-центра с интерактивной экспозицией.

Обустройство ведется в рамках нацпроекта «Экология», тропа на Семибратке станет аналогом знаменитой Черной скалы.

 

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