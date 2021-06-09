По озеру Тургояк скоро можно будет путешествовать виртуально

По озеру Тургояк - одному из красивейших водоемов Южного Урала - с осени этого года можно будет путешествовать виртуально. Проект может быть интересен широкому кругу людей, в том числе с ограниченными возможностями здоровья.

Кроме того, как заявили в пресс-службе министерства экологии Челябинской области, благодаря запуску виртуального экотура будет снижаться антропогенная нагрузка на прибрежную территорию памятника природы.

«Виртуальный экотур будет создан силами современной мультимедийной графики и сопровождаться рассказами гида-помощника. Прямо на диване можно будет совершить путешествие на остров Веры, хребет Заозерный, озеро Инышко, познакомиться с растительным и животным миром памятника природы», - рассказала специалист по развитию туризма Агентства инвестиционного развития Миасского городского округа Наталья Гринькова.

В 2021-2022 годах на грантовые средства En+Group в Челябинской области будет реализовываться три образовательных, научных и просветительских проекта. На реализацию данных инициатив компания в рамках конкурса выделила южноуральцам около 1,1 миллиона рублей.

Проект «Эко-тропа Кошкуль» свяжет центральную часть города Миасса с озером Кошкуль. Основная нитка пешеходного/вело/лыжного маршрута протянется через реку Миасс, Транссибирскую магистраль, парк сказок, Лысую гору, озеро Круглое, ручей Безымянный, смотровую площадку на горе Спокойной. Протяженность маршрута составит восемь с половиной тысяч километров.

Планируется, что после маркировки и открытия нового пешеходного маршрута число посетителей увеличится в десять раз - до 150 человек в день. Для популяризации экотропы местные жители будут вовлечены в экологические субботники, экскурсии, образовательные семинары.

Финансовую поддержку также получил Южно-Уральский федеральный научный центр минералогии и геоэкологии УрО РАН. Ученые Миасса будут работать с малоизученной группой золотистых водорослей водной экосистемы озера Тургояк с применением новейших методов сканирующей электронной микроскопии. Оценка экологических свойств, статус редкости микрофлоры позволит вносить изменения в природоохранное законодательство по использованию водных ресурсов озера Тургояка.