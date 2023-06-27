Погода в Челябинской области на текущей неделе: дождь, жара и снова дождь

Погода Челябинской области на текущей неделе будет неустойчивой и может меняться в считанные часы - быстродвижущиеся барические образования будут сменять друг друга.

«27 июня с циклоном дождливая и ветреная погода отойдет на восток, а к нам приблизится гребень антициклона», - рассказала начальник отдела метеопрогнозов Челябинского Гидрометцентра Екатерина Выходцева.

Температура воздуха начнет повышаться и к концу недели достигнет нормативных для этого периода времени значений. Ночью будет плюс 10-15 градусов, а днем воздух будет прогреваться до плюс 23-28 градусов. Первого июля местами столбик термометра будет подниматься до тридцатиградусной отметки. Ветер стихнет, а осадки будут лишь местами.

«К концу недели к западу области будет продвигаться очередной циклон, который достаточно активно развивается над территорией Каспийского и Черного морей, с его прохождением вновь ожидаются ливневые осадки, в отдельных районах с грозами, возможен град», - дала прогноз Екатерина Выходцева.