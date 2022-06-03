Полосатый Анри из Челябинска пополнил ряды многоженцев

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Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В трех городах Челябинской области в предстоящие три дня, с четвертого по шестое июня, установятс
03.06.2022

В трех городах Челябинской области объявлены НМУ на 4-6 июня
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В Челябинской области еще один одиннадцатиклассник был удален с Единого государственного экзамена
ЕГЭ
ЕГЭ
03.06.2022

В Челябинской области уже двух выпускников удалили с ЕГЭ

Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Власти Челябинска готовят аукционную документация на ремонт трамвайных остановочных комплексов, р
Дороги
Дороги
03.06.2022

Проспекту Победы подготовиться: трамвайные остановочные комплексы здесь подвергнутся реновации
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Федеральная трасса М-12 Москва – Казань с выходом на Казахстан будет продлена до Екатеринбурга, Т
Дороги
Дороги
03.06.2022

Путин: Как мы и договаривались, М-12 будет продлена до Екатеринбурга, Тюмени и Челябинска
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В Советском районном суде Челябинска намеренно тормозят дело о защите городского леса на Тополино
03.06.2022

Защитники челябинского леса на Тополинке заявили о намеренном затягивании дела в суде
Новости
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

03.06.2022

Полосатый Анри из Челябинска пополнил ряды многоженцев
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

03.06.2022

Сотрудники УФСБ задержали в Челябинске наркоторговца с крупной партией гашиша
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

03.06.2022

Анонсы событий и мероприятий на выходные
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

03.06.2022

По поручению Скокова: полицейские Челябинска продолжают выявлять нелегальные пункты приема металла
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
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03.06.2022 22:23

Полосатый Анри из Челябинска пополнил ряды многоженцев

Полосатый Анри из челябинского зоопарка пополнил ряды многоженца – к красавцу-зебре прибыла вторая супруга, которую величают Зара.

Она молода и хороша собой – недавней обитательнице нижегородского зоопарка «Лимпопо» год и четыре месяца.

Как рассказали в челябинском зоопарке, очаровательная кобыла с молниями на боках хорошо перенесла дорогу и быстро освоилась на новом месте.

«Но для полноценной встречи с Анри новоселке еще нужно подрасти, поэтому пока зебры будут жить в разных вольерах и общаться через ограждение. Что ж, пожелаем Анри терпения: две жены – двойная ответственность», - шутят сотрудники зверинца.

Также в зоопарке напомнили, что в начале этой недели дочка Анри и его старшей жены Зефирки по кличке Ева уехала в нижегородский зоопарк.

«Обмен зебрами прошел успешно, Ева чувствует себя хорошо», - порадовали своих подписчиков в социальных сетях работники учреждения.

Челябинцы встретили данную новость на ура, разразившись комментариями в группе зоопарка в ВКонтакте: «Две жены хорошо - что не говори, но с другой стороны тоже хорошо - тещи ни одной»; «Екатерина, теща в Новгороде осталась»; «Вот это красотуся. Ну, Анри, держись»; «А Зефирка ревновать не будет?»; «Какая прелесть!»; «Красавица!»; «Санта-Барбара в чистом виде»; «Скоро у Анри гарем будет».

Челябинский зоопарк
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В трех городах Челябинской области объявлены НМУ на 4-6 июня
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
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ЕГЭ
03.06.2022

В Челябинской области уже двух выпускников удалили с ЕГЭ

Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
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Власти Челябинска готовят аукционную документация на ремонт трамвайных остановочных комплексов, р
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Дороги
03.06.2022

Проспекту Победы подготовиться: трамвайные остановочные комплексы здесь подвергнутся реновации
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
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03.06.2022 15:39

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01.06.2022 17:06

В День защиты детей Алексей Текслер заехал в «спасенный» детский сад «Какаду»

01.06.2022 16:57

В Челябинске открылись пляжи

01.06.2022 16:21

Чудо-праздник в особенный день: маленькие курчатовцы ярко и весело встретили лето

01.06.2022 16:13

В Челябинске стартовало «Трудовое лето»

01.06.2022 16:12

В Челябинске на Театральной площади временно будет закрыта парковка

01.06.2022 16:05

Излечиться музыкой - арфотерапия

01.06.2022 16:00

Александр Лазарев поздравил южноуральцев и участников «Лестницы успеха» с Днем защиты детей

01.06.2022 15:48

Медики: «месяц гордости» может спровоцировать вспышку обезьяньей оспы и в России

01.06.2022 15:20

«Где Анна Франк»: в День защиты детей Wink представляет эксклюзивную премьеру

01.06.2022 15:15

Челябинский Якудза из спецназа Кадырова потерял глаз в боях за Донбасс

01.06.2022 15:11

В УФНС по Челябинской области сменился руководитель

01.06.2022 14:57

Леонид Пасечник и Анна Кузнецова встретились с юным героем

01.06.2022 14:26

В поселке Южный рассказали о ноу-хау властей в борьбе с мусорными свалками

01.06.2022 13:25

Подростка из Магнитогорска наградили за помощь в поимке преступника

01.06.2022 13:22

Южно-уральские законодатели признали Челябинский цинковый завод Почетным благотворителем

01.06.2022 13:12

Дело взяточницы из структуры минобра области передано в суд

01.06.2022 12:35

Страсти по газопроводу: для «Лесного озера» не указ ни МВД, ни решения судов

01.06.2022 12:17

Исторический музей Челябинска начал принимать детей из летних школьных лагерей

01.06.2022 12:06

Жители ЛНР – участникам СВО: Удачи, фарту, пацаны молодцы