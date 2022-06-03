03.06.2022
Полосатый Анри из Челябинска пополнил ряды многоженцев
03.06.2022
Сотрудники УФСБ задержали в Челябинске наркоторговца с крупной партией гашиша
03.06.2022
Анонсы событий и мероприятий на выходные
03.06.2022
По поручению Скокова: полицейские Челябинска продолжают выявлять нелегальные пункты приема металла
03.06.2022
«Добрые друзья» подарили особенным детям Южного Урала новый рок-фестиваль под открытым небом
03.06.2022
В Челябинске сегодня стартует второй этап театрального фестиваля «NOвый»
Полосатый Анри из Челябинска пополнил ряды многоженцев
02.06.2022
Сотрудники челябинского зоопарка выявили у косолапого Малыша проблемы со здоровьем
01.06.2022
Депутат Корнев вместе с единомышленниками подарил юным челябинцам экскурсии в зоопарк и музей
31.05.2022
Вслед за Эрикой ребенка оленю Петру подарила пятнистая Марина
23.05.2022
В челябинском зоопарке появился на свет очаровательный Пионер
КСП оценит инициативное бюджетирование в Челябинской области
03.06.2022
«Сказочный дорожник»: Егоров сделает особые проезды для спецтехники на Цвиллинга
02.06.2022
Вопрос «с душком»: кто и куда вывозит мусор со стихийных свалок в Нагайбакском районе?
02.06.2022
Водители: улица Цвиллинга стала местами однополосной с перронами как для электричек
01.06.2022
Бетонный «привет», или Оборотная сторона челябинского благоустройства
31.05.2022