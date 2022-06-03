Полосатый Анри из Челябинска пополнил ряды многоженцев

Полосатый Анри из челябинского зоопарка пополнил ряды многоженца – к красавцу-зебре прибыла вторая супруга, которую величают Зара.

Она молода и хороша собой – недавней обитательнице нижегородского зоопарка «Лимпопо» год и четыре месяца.

Как рассказали в челябинском зоопарке, очаровательная кобыла с молниями на боках хорошо перенесла дорогу и быстро освоилась на новом месте.

«Но для полноценной встречи с Анри новоселке еще нужно подрасти, поэтому пока зебры будут жить в разных вольерах и общаться через ограждение. Что ж, пожелаем Анри терпения: две жены – двойная ответственность», - шутят сотрудники зверинца.

Также в зоопарке напомнили, что в начале этой недели дочка Анри и его старшей жены Зефирки по кличке Ева уехала в нижегородский зоопарк.

«Обмен зебрами прошел успешно, Ева чувствует себя хорошо», - порадовали своих подписчиков в социальных сетях работники учреждения.

Челябинцы встретили данную новость на ура, разразившись комментариями в группе зоопарка в ВКонтакте: «Две жены хорошо - что не говори, но с другой стороны тоже хорошо - тещи ни одной»; «Екатерина, теща в Новгороде осталась»; «Вот это красотуся. Ну, Анри, держись»; «А Зефирка ревновать не будет?»; «Какая прелесть!»; «Красавица!»; «Санта-Барбара в чистом виде»; «Скоро у Анри гарем будет».