ул. Монакова, д. 33, офис 2 454091 Челябинская область Челябинск
+73512372926 maineditor@uralpress.ru Урал-пресс-информ
Любоваться зеленью из окна автомобиля

Посередине главной дороги Челябинска появятся яблони, кизильник и газон

Фото: 
Пресс-служба администрации Челябинска
Среда обитания
Сегодня, 14:33
Автор: 
Евгения Александрова

Совсем скоро челябинцы, передвигаясь по проспекту Ленина на машинах, смогут любоваться на молодую зелень посередине проезжей части.

Сегодня, 30-го апреля, в половину первого дня подрядчики начали высаживать на разделительной полосе главной городской улицы саженцы яблонь.

Как сообщили агентству "Урал-пресс-информ" в пресс-службе челябинской мэрии, сегодня озеленение будет произведено на участке от Южно-Уральского государственного университета до памятника Курчатову.

Всего же на резделительной полосе проспекта Ленина в этом году высадят 124 яблони. И не только. Так, посередине проезжей части появится шесть тысяч кустов кизильника и будет уложено 0,5 гектара рулонного газона.

К высадке деревьев и кустарников данную разделительную полосу готовили заранее. Во вторник, 28 сентября, специалисты по озеленению произвели разбивку полосы для предстоящих работ. Процессом руководил главный архитектор южноуральской столицы Павел Крутолапов.

 

 

Читайте нас там, где вам удобно! Сайт, Вконтакте, Twitter, Facebook, Instagram, Одноклассники, Telegram.

Автор: 
Евгения Александрова
Отправить новость
27.04.20 19:09
На рекультивацию челябинской городской свалки выделят три миллиарда рублей
26.04.20 20:49
В трех городах Челябинской области объявлен режим «черного неба»
24.04.20 23:37
На месте Доваторского рынка в Челябинске вырастят многолетние цветы и ценные деревья
24.04.20 15:36
Центр Челябинска превратится в цветущий оазис с сиренью и пряными травами
23.04.20 23:12
В пятницу погода ухудшится
23.04.20 17:26
Челябинский Айболит спасает раненого краснокнижника
23.04.20 16:46
Текслер разрешил убирать город
23.04.20 15:54
Ботаники и чиновники мечтают вернуть Челябинску тюльпаны
22.04.20 17:34
Центральный район Челябинска украсят тысячи многолетних растений
22.04.20 12:34
Челябинский муниципальный приют начнет принимать первых животных с завтрашнего дня
Культура
Сегодня, 10:50
С добрым утром, Урал!
Для вас поют Владимир и Наталья Плотвиновы
Крупным планом
Сегодня, 11:17
Социальный опыт Коелги
Принцип Шундеева: не оставить ветеранов без поддержки
Новости
Сегодня, 14:06
Происшествия
Замглавы Чесменского района за взятки может сесть на 12 лет
Сегодня, 13:58
Общество
В Челябинской области на четверть выросло количество коррупционных преступлений
Сегодня, 13:36
Общество
В Челябинске стартовал конкурс деревянных букв «АзБукиВеди
Сегодня, 13:25
Происшествия
Жительница Первомайского предстанет перед судом за нападение на полицейского
Сегодня, 12:27
Общество
Челябинцам рассказали о садовых маршрутах этого года
Опрос

Какие семьи с детьми, по вашему мнению, остаются без должной социальной поддержки в сложных условиях коронавируса?

Материалы рубрики
Вчера, 12:14
Среда обитания
Челябинцы жалуются на продолжительный невывоз мусора в разгар масштабной уборки родного города
28.04.20 18:21
Среда обитания
В Челябинске разделительную полосу на проспекте Ленина готовят в высадке деревьев
28.04.20 17:57
Среда обитания
Челябинск должен стать абсолютно чистым к Первомаю
28.04.20 16:11
Среда обитания
Качество окружающей среды в Челябинской области оказалось одним из лучших в стране
27.04.20 19:09
Среда обитания
На рекультивацию челябинской городской свалки выделят три миллиарда рублей
Читайте Uralpress
в Яндекс дзен
zen.yandex.ru

Присылайте свежие новости

Вы можете стать соавтором нашего новостного портала.

Есть чем поделиться? Расскажите!

Отправить новость

Читайте нас там, где удобно вам

Наши соц сети

Дорогие читатели!

Мы предлагаем вам совместными усилиями сделать информационную повестку интереснее, ярче, правдивее, насыщеннее.

Если вы стали очевидцем интересного события, необычного явления, вопиющего случая, чрезвычайного происшествия или хотите привлечь внимание к какой-то проблеме – напишите нам. Будем рады, если вы поделитесь с нами своими впечатляющими фото - и видеонаблюдениями (авторство будет указано).

В свою очередь мы гарантируем, что при необходимости возьмем комментарий по вашей проблеме у соответствующих официальных источников и достоверно изложим все факты.

Отправляя сообщение, укажите свои контакты – номер телефона или адрес электронной почты. Редакция гарантирует конфиденциальность, если вы не стремитесь к публичности.

Подробнее
  • Максимальный размер файла: 2 МБ.
  • Допустимые типы файлов: gif jpg jpeg png.
Яндекс.Метрика