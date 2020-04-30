Посередине главной дороги Челябинска появятся яблони, кизильник и газон
Совсем скоро челябинцы, передвигаясь по проспекту Ленина на машинах, смогут любоваться на молодую зелень посередине проезжей части.
Сегодня, 30-го апреля, в половину первого дня подрядчики начали высаживать на разделительной полосе главной городской улицы саженцы яблонь.
Как сообщили агентству "Урал-пресс-информ" в пресс-службе челябинской мэрии, сегодня озеленение будет произведено на участке от Южно-Уральского государственного университета до памятника Курчатову.
Всего же на резделительной полосе проспекта Ленина в этом году высадят 124 яблони. И не только. Так, посередине проезжей части появится шесть тысяч кустов кизильника и будет уложено 0,5 гектара рулонного газона.
К высадке деревьев и кустарников данную разделительную полосу готовили заранее. Во вторник, 28 сентября, специалисты по озеленению произвели разбивку полосы для предстоящих работ. Процессом руководил главный архитектор южноуральской столицы Павел Крутолапов.
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