Предпринимателями, закрывшими проход к озеру Увильды, занимается прокуратура

Предпринимателями, закрывшими проход к озеру Увильды на Южном Урале, занимается челябинская природоохранная прокуратура.

Информацию по собственникам земельных участков, ограничившим свободный доступ людей в водоему, в надзорное ведомство передало минэкологии Челябинской области.

"Также в прокуратуру передана информация по расчету ущерба, причиненного почве в результате установки соооружения (забора)", - прокомментировали ситуацию в пресс-службе министерства экологии Челябинской области, отвечая на запрос агентства "Урал-пресс-информ" по данной теме.

В конце прошлой недели в редакцию агентства пришло письмо от жителя Южного Урала, которые пожаловались на то, что последний проходу к Увильдам полностью перегородили два предпринимателя.

"Теперь бесплатно к озеру не подойти никак. Суд вынес решение снести забор, но предприниматели наоборот его достраивают и укрепляют", - посетовал автор письма.

В социальной сети в ВКонтакте недовольными таким положением вещей гражданами создана группа, посвященная этой острой теме. Группа называется "Свободу Увильдам (Открытый берег - Урал)". Из комментариев в ней видно, что жители Челябинской области уже не сильно верят в благополучный исход дела. А ведь происходящее на Увильдах - без сомнения, настоящий беспредел.

Проверку по соблюдению требований природоохранного законодательства Российской Федерации на территории озера Увильды челябинская природоохранная прокуратура проводила в 2019-м году. В проверке также принимали участие сотрудники управления регионального экологического государственного надзора минэкологии Челябинской области, которые составили по ее итогам акт и передали его в надзорное ведомство.

"Во время проверки был произведен осмотр береговой линии водоема по адресному ориентиру: Челябинская область, Аргаяшский район, береговая линия озера Увильды, "Коровий пляж". В ходе осмотра в прибрежной защитной полосе озера Увильды было зафиксировано сооружение - забор длиной пять тысяч метров", - сообщили в пресс-службе минэкологии региона.

В министерстве констатировали, что данное сооружение ограничивает территорию береговой полосы общего пользования озера Увильды и препятствует доступу к водному объекту. А это - статья 8.12.1 КоАП РФ "Несоблюдение условия обеспечения свободного доступа граждан к водному объекту общего пользования и его береговой полосе".