Прогулка по проспекту Ленина: несовершенства главной улицы Челябинска

В Челябинске на проспекте Ленина, рядом с педагогическим университетом (на пересечении со Свердловским проспектом), ходит ходуном плитка на тротуаре: прохожие, наступая на кирпичики, чувствуют, как они «шевелятся» под ногами.

Увы, но на центральной улице областного центра после того, как сошел снег, обнажились и другие проблемные участки на тротуаре.

В нескольких местах плитка «провалилась» внутрь, у дома №61, радующего глаз нежно-зеленой расцветкой, - вместе с люком колодца.

Также на тротуаре по проспекту Ленина сколоты ступеньки на мини-лесенке, а на участке после Детского мира (на стороне с четной нумерацией домов) оказались не только сколоты ступени, ведущие к проезжей части, - здесь и тротуар «провалился» (то же самое – плитку словно втянуло внутрь – и на перекрестке проспекта Ленина с улицей Российской).

Столбы, безобразно обклеенные рекламой, частично оборванной; почтовый ящик на перекрестке с улицей Пушкина (у дома №50, где размещается «Subway») на непрезентабельного вида бетонном столбе (ящик выглядит не лучше и вообще неуместно), подземный переход возле «Детского мира», стены которого украшает невнятная «живопись» (хотя само «подземелье» порадовало чистотой и отсутствием мусора); безобразный (без преувеличения) металлический забор - проспект Ленина местами выглядит не лучшим образом.

Зато набирает силы растительность – спасибо проведенному в прошлом году озеленению.

Радует глаз и граффити в одном из переходов на площади Революции - горожан и гостей Челябинска тут встречают Высоцкий и Цой, и это приятно. После того как здесь демонтировали ларьки, стало свободно, появилось гораздо больше простора, здесь сейчас светло и чисто.

На ступенях лестничных маршей переходов на главной площади областного центра – резиновое покрытие, которое, правда, на некоторых участках, положено «волной»: расстояние между гвоздями слишком большое, поэтому местами покрытие выглядит слегка «вспученным» (наступишь – выпрямишь в одном месте, но бугор появится в другом).

Если повернуть на Цвиллинга, то можно увидеть, что здесь так и не привели в порядок остановку «Горсад имени Пушкина» - пары букв не хватает, а одна повисла вверх ногами.

На Труда изменилось название у конгресс-холла «Малахит» - в темное время суток светятся лишь четыре из семи букв.