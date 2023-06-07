Прокуратура сообщила о частичной ликвидации несанкционированной свалки у Долгодеревенского

Прокуратура Сосновского района Челябинской области держит на контроле вопрос о полной ликвидации несанкционированной свалки вблизи села Долгодеревенское, о которой ранее рассказывал Народный фронт.

Общественники 12 мая этого года опубликовали видео с места событий, указав, что «стихийный мусорный полигон» возник вдоль федеральной трассы М-5 «Урал», недалеко от поворота к Долгодеревенскому.

Представители Народного фронта показали «многообразие» содержимого несанкционированной свалки, где «красовались» и старая мебель, и цемент в строительных мешках, и горелые деревянные брусья от снесенных омов, и автопокрышки (высокого класса опасности), и лобовые стекла от машин, и бамперы, и пластик, и шифер, и пищевые отходы с роящимися над ними мухами.

Назвав ситуацию возмутительной, общественники обратились в официальные структуры с просьбой провести проверку этой вопиющей и дурно пахнущей ситуации.

Прокуратура Челябинской области, отреагировав на сигнал общественников, дала прокуратуре Сосновского района поручение разобраться в данном вопросе. Сегодня, седьмого июня, в надзорном ведомстве региона сообщили, что собственнику земельного участка районная прокуратура внесла представление об устранении нарушений требований федерального законодательства.

Прокурор Сосновского района Евгений Мичурин вчера, шестого июня, лично осматривал участок, установив, что собственник земли лишь ЧАСТИЧНО провел работы по ликвидации свалки.

Тем временем, Народный фронт сегодня утром приглашал представителей областной прокуратуры, Росприроднадзора, главу Сосновского района и средства массовой информации к участию в совместном выездном мониторинге на свалку, заявив, что нарушитель «замел следы», закапывая вредные отходы прямо в землю.