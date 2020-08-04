Промышленные предприятия Челябинска накажут за загрязнение воздуха в период НМУ

В Челябинске за загрязнение воздуха накажут крупные промышленные предприятия, в зоне влияния которых в период действия НМУ первой степени передвижные лаборатории и стационарные посты минэкологии и Росгидромета выявляют превышения предельно допустимых концентраций по фенолу, сероводороду, формальдегиду.

Превышение ПДК фиксируется независимо от выполнения предприятиями основных и дополнительных мероприятий по сокращению выбросов во время режима неблагоприятных метеорологических условий.

Напомним, НМУ были объявлены челябинским Гидрометцентром еще 31-го июля. Режим неблагоприятных метеорологических условий действует в столице Южного Урала, а также в Коркино и Сатке, до сих пор.

Жители Челябинска активно жалуются на дымку и неприятный химический запах. Минэкологии региона связывает эти обращения именно с затянувшимся периодом НМУ.

Сегодня утром, четвертого августа, на совещании с участием крупных промышленником министр экологии Челябинской области Сергей Лихачев потребовал усилить мероприятия по снижению выбросов в атмосферный воздух и провести выездные проверки совместно с надзорными ведомствами.

В ООО «Мечел-Кокс» министру сообщили о сокращении производства на 43 процента от обычных мощностей и ограничении объемов отгрузки продукции. ПАО «ЧМК» заявило об остановке ряда агрегатов. АО «ЧЭМК» - о дополнительной (помимо основных мероприятий) остановке трех плавильных агрегатов.

В ПАО «Фортум» рассказали, что в настоящее время работают два котла на угле на ТЭЦ-2 и что потребление угля снижено на 50 процентов. ООО «Филиал завод Техно» остановило вторую линию. ЗАО «Минплита» снизило производство на одной технологической линии, остановило два участка.

Тем временем, факты превышения ПДК все равно есть, и это негативно влияет на окружающую среду и самочувствие челябинцев.

Все зафиксированные лабораториями минэкологии превышения в зоне влияния ООО «Мечел-Кокс», ООО «3авод ТЕХНО» и других предприятий оперативно направлены в надзорное ведомство (крупные промышленные предприятия являются объектами федерального экологического надзора, который осуществляет Уральское межрегиональное управление Росприроднадзора).

В пресс-службе министерства экологии Челябинской области подчеркнули, что полученные данные лягут в основу административных расследований в отношении виновных предприятий. К нарушителям будут применены соответствующие меры.

Рейдовые мероприятия минэкологии региона проводит и в отношении предприятий регионального надзора.