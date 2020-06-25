Пятница в Челябинской области будет пасмурной и дождливой

В пятницу, 26 июня, в Челябинской области ожидается облачная погода с прояснениями, местами пройдут кратковременные дожди.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в челябинском Гидрометцентре, днем синоптики обещают в Челябинске плюс 15-17 градусов, по области – плюс 12-17 градусов. Предстоящей ночью столбик термометра покажет плюс 4-9 градусов, при прояснении возможно понижение до 0 градусов. Ветер северный, северо-западный 6-11 метров в секунду, днем местами порывы до 16 метров в секунду.

Атмосферное давление ниже нормы – 737 миллиметров ртутного столба, в течение суток оно понизится до 736 миллиметров ртутного столба. Геомагнитное поле спокойное.

Восход солнца - в 4 часа 15 минут, заход – в 21 час 38 минут. Долгота светового дня - 17 часов 23 минуты. Луна растущая.

По народному календарю 26 июня – Акулина Гречишница.

Русские крестьяне на Акулину (Акилину) сеяли гречиху. По старинному обычаю в этот день варили гречневую кашу и угощали ею нищих.

Еще одно название праздника: Акулина — Задери хвосты. Оно появилось благодаря нашествию мух и комаров, которое случалось в это время. В то же время тучи мошкары предвещали хорошую погоду.

Именины в этот день: Акулина, Александр, Александра, Алексей, Андрей, Анна, Антонина, Даниил, Дмитрий, Иван, Пелагея, Савва.