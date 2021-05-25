Реалии 21-го века: Мост в Катав-Ивановском районе прогнил насквозь, люди отрезаны от мира

Мосте в селе Меседа Катав-Ивановского района (Челябинская область) прогнил насквозь, люди оказались отрезаны от мира.

Шокирующие снимки в сообществе «А.Л. Текслер, помоги!» в ВКонтакте вчера вечером, 24-го мая, выложила местная жительница.

Южноуральцы живо отреагировали на фотографии. «О, Господи…, 21-й век, ужас какой, позорище»; «Я бы не рискнула пройти», «Это очень печально» - прокомментировали люди, увидевшие мост на снимках Марины Буренковой, которая с грустной иронией написала: «Помощи не просим, бесполезно, ждём, когда кто-нибудь себе шею сломает, вот тогда будет шоу» (увы, в ее словах есть доля истины – например, в Челябинске мэр поручила провести проверку люков канализационных колодцев, которые в областном центре совсем не в порядке – полным-полно открытых, не имеющих крышек, лишь после того, как в одном из них утонула женщина).

«Деревня отрезана от внешнего мира, есть ещё улица, по которой можно проехать, но там тоже есть мост - почти в таком же состоянии», - посетовала Марина Буренкова.

Администрация Катав-Ивановского муниципального района также оставила свой комментарий.