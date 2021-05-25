25.05.2021
Реалии 21-го века: Мост в Катав-Ивановском районе прогнил насквозь, люди отрезаны от мира
25.05.2021
Челябинцы жалуются Текслеру на свалки легковоспламеняющегося мусора в пожароопасный сезон
25.05.2021
В поселке Ашинского района огнеборцы предотвратили пожар в многоквартирном доме
25.05.2021
Челябинский музей отправил «Благоверного князя Александра Невского» в Третьяковку
24.05.2021
Челябинские чиновники снова отчитались о снижении безработицы
24.05.2021
В Челябинской области на фоне жары вероятны грозы и град
Реалии 21-го века: Мост в Катав-Ивановском районе прогнил насквозь, люди отрезаны от мира
Проект метротрама в Челябинске будет завершен в 2024 году. Подробности
21.05.2021
Златоустовская «Динамо-Уралочка» - один из флагманов южноуральского спорта
21.05.2021
Красота! Ринат Кучитаров показал свою любимую развязку в Челябинске
21.05.2021
Замминистра прокомментировал перспективы платных парковок в Челябинске
20.05.2021
Сомнений нет: «Строймеханизация» закончит набережную Миасса за филармонией в срок
19.05.2021