РМК присоединилась к региональному экологическому стандарту Челябинской области

Южноуральские предприятия Русской медной компании (АО «РМК») присоединились к Региональному экологическому стандарту Челябинской области.

Кыштымский медеэлектролитный завод (КМЭЗ, Кыштымский городской округ), Михеевский ГОК и обогатительная фабрика «Инвест Развитие» (Варненский район), завод «Карабашмедь» (Карабашский городской округ), Томинский ГОК (Сосновский район), компания «Промрекультивация» (Коркинский район) и Александринская горно-рудная компания (Нагайбакский район) стали обладателями специального электронно-цифрового знака экостандарта – южноуральского «зелёного сертификата».

Как сообщает департамент информационной политики и связей с общественностью РМК, о присоединении предприятий Группы РМК к региональному экологическому стандарту стало известно в ходе заседания Координационного совета по вопросам экологии под председательством губернатора Челябинской области Алексея Текслера. В мероприятии участвовали представители Росприроднадзора и Роспотребнадзора, руководители рабочих групп Координационного совета, представители промышленных предприятий, общественных организаций и эксперты.

«Мы предложили нашим промышленным предприятиям присоединиться к экологическому стандарту Челябинской области, и сегодня уже 16 крупнейших предприятий добровольно это сделали. Разрабатываются планы, формируются чек-листы и осуществляется работа, связанная с мониторингом тех планов и задач, которые предприятия должны выполнять – эта практическая работа реализуется. Думаю, количество предприятий, которые подключатся к экостандарту, будет расти. Такая партнерская работа приведет к реализации задач, которые поставил президент», - отметил губернатор Челябинской области Алексей Текслер.

Региональный экологический стандарт Челябинской области утверждён в декабре 2020 года и реализуется по инициативе главы региона. Это свод норм, правил и рекомендаций для организаций, которые могут оказывать воздействие на окружающую среду, а также открытая площадка для обсуждения и консолидации мнений по комплексу экологических вопросов региона. Стандартом предусмотрено добровольное соблюдение дополнительных требований в области экологической безопасности. Предприятия, получающие «зелёный сертификат» Челябинской области, берут на себя расширенные экологические обязательства. На предприятиях Группы РМК, присоединившихся к экостандарту, будет реализован дополнительный комплексный план природоохранных мероприятий. Он будет сформирован исходя из особенностей территорий присутствия и специфики производственной деятельности.

«Русская медная компания уделяет внимание природоохранным проектам и инициативам, поэтому присоединение к экологическому стандарту Челябинской области стало логичным продолжением нашей деятельности. Ряд мер и правил, включённых в экостандарт, много лет является ключевым направлением деятельности РМК. Это, в том числе, ликвидация накопленного экологического вреда, озеленение территорий, внедрение практик экологического менеджмента», - комментирует вице-президент по экологической и промышленной безопасности РМК Наталия Гончар.

В среднем ежегодные инвестиции РМК в программы рационального использования природных ресурсов и охраны окружающей среды составляют 1,5 миллиарда рублей. Всего с 2012-го года компания направила на реализацию экологических проектов в территориях присутствия более 14 миллиардов рублей. Среди основных направлений – меры по минимизации воздействия производства на окружающую среду и обеспечение здоровья населения территорий присутствия. Кроме того, в 2021-м году стартовал самый масштабный в России частный проект ликвидации накопленного в XX веке экологического вреда в городе Карабаше. Общие инвестиции РМК в его реализацию оцениваются в два миллиарда рублей.