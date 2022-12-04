Сегодня активизируется мощный метеорный поток Геминиды

В декабре можно будет наблюдать один из самых мощных метеорных потоков-гигантов из созвездия Близнецы – знаменитые Геминиды. Он превосходит по количеству «падающих звезд» все остальные ежегодные метеорные потоки, включая августовские Персеиды.Успейте загадать желание.

В воскресенье, четвертого декабря, начинается активность метеорного потока Геминиды. Он действует с четвертого по 17 декабря, пик активности придется на ночь с 13 на 14 декабря. По прогнозам ММО ожидается до 150 метеоров в час. «В 2011 году поток Геминиды дал всплеск до 200 метеоров в час, что в два раза больше Персеид», - подчеркнули в московском планетарии.

В планетарии рассказали, метеоры Геминид белые и яркие, они могут падать очень часто. Поток летит не навстречу Земле, а догоняет её, потому скорость метеоров невысокая (около 35 километров в секунду).

Наиболее благоприятные условия для наблюдений наступают после полуночи. Для северных наблюдателей радиант Геминид восходит уже ранним вечером и очень скоро достигает «полезной» высоты.

В 2022 году Луна, которая близка к последней четверти (16 декабря), помешает наблюдению метеоров. В планетарии отметили, чтобы успешно наблюдать «падающие звезды» крайне желательны максимально безоблачное небо и отсутствие лунной подсветки.

В декабре ожидается еще один метеорный поток – Урсиды. Он действует ежегодно с 17 по 27 декабря и по скорости пролета метеоров очень схож с Геминидами, но по яркости и частоте его метеоры значительно слабее. Скорость метеоров Урсид около 32 километров в секунду.

Пик действия метеорного потока Урсиды придется на самую длинную ночь года, с 21 на 22 декабря. При ясной погоде ожидается до 10 метеоров в час.

Условия наблюдения Урсид в 2022 году будут благоприятны. Луна стремится к новолунию, 23 декабря, и не помешает в наблюдении метеоров.

ДЛЯ СПРАВКИ

В отличие от большинства других метеорных потоков, прародителем Геминид является не комета, а объект, открытый в 1983 году с помощью инфракрасного космического телескопа и названный 3200 Фаэтон (3200 Phaethon), Фаэтон. Фаэтон не является кометой, так как у него нет ни комы, ни хвоста. Астрономы относят его к промежуточным объектам, которые представляют собой нечто среднее между астероидами и кометами.