На следующей неделе - мощный звездопад из созвездия Близнецы и начало потока Урсиды

На следующей недель любители наблюдать за звездным небом смогут увидеть мощный метеорный поток-гигант из созвездия Близнецы – знаменитые Геминиды. По окончании начнется метеорный поток Урсииды. Если погода не подведет, можно успеть загадать желание, может даже и несколько.

Как сообщили в московском планетарии, Геминиды превосходят по количеству «падающих звезд» все остальные ежегодные метеорные потоки.

С 13 на 14 декабря можно наблюдать звездопад из созвездия Близнецы. Метеорный поток Геминиды обещает до 150 метеоров в час (в 2011 году он дал всплеск до 200 метеоров в час). Но в этом году видимость Геминид неблагоприятная. Наблюдению метеоров помешает, которая Луна (восьмого и девятого декабря было Полнолуние).

В субботу, 17 декабря, заканчивается активность метеорного потока Геминиды и в этот же день активизируется другой метеорный поток – Урсиды. Его пик придется на самую длинную ночь года. Звездопад из созвездия Малая Медведица подарит до 10 метеоров в час. Луна не помешает в наблюдении метеоров (23 декабря будет Новолуние).

Синоптики прогнозируют, что ночи со вторника на среду и со среды на четверг, с 13 на 14 и 15 декабря, будут морозными и ясными.