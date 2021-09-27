Штормовое предупреждение для южноуральцев

В Челябинской области объявлено штормовое предупреждение - прогнозируется шквалистый ветер на фоне понижения температуры воздуха, мокрого снега с дождем.

«В отдельных районах Челябинской области с прохождением фронтальных разделов ожидаются сильные осадки в виде дождя, переходящего в снег, гололедные явления, сильное налипание мокрого снега на провода», - предупреждает Челябинский Гидрометцентр.

Повышенная влажность воздуха может спровоцировать ухудшение самочувствия у людей с заболеваниями опорно-двигательного аппарата, бронхов и легких. Увеличивается риск простудных заболеваний.

Прогнозируют шквалистое усиление ветра до 25 метров в секунду. Порывистый ветер может спровоцировать чувство беспокойства и тревоги, нарушение сна у людей с психо-эмоциональными нарушениями. Порывистый ветер может спровоцировать чувство беспокойства и тревоги, нарушение сна у людей с психо-эмоциональными нарушениями.

Температура воздуха продолжит понижаться. В дневные часы – не выше плюс восьми градусов. Ночью – заморозки в отдельных районах.

Вероятно установление временного снежного покрова, в горах сильная гололедица. Сильный гололед может стать причиной роста количества ДТП, появления заторов на дорогах федерального, муниципального и местного значения.

ГУ МЧС рекомендует воздержаться от поездок на личном автотранспорте на дальние расстояния. Если поездку не отменить, необходимо быть максимально подготовленным к действиям в экстремальных погодных условиях, а также строго соблюдать правила дорожного движения.

Пешеходам советуют во время гололеда передвигаться осторожно, не торопясь, наступая на всю подошву, при этом ноги должны быть слегка расслаблены, руки свободны. «Если вы поскользнулись, присядьте, чтобы снизить высоту падения, в момент падения постарайтесь сгруппироваться, и, перекатившись, смягчить удар о землю. Подготовьте малоскользящую обувь», - рекомендуют в ГУ МЧС области. -

При этом в восточной половине области и юго-западных районах области местами сохраняется высокая и чрезвычайная пожарная опасность.

В ГУ МЧС предупреждают, при штормовом ветре часто происходит схлестывание воздушных линий электропередач, что способствует возникновению пожаров. Порывистый ветер может способствовать быстрому распространению огня.

Сотрудники МЧС рекомендуют жителям не находиться рядом со слабоукрепленными конструкциями, линиями электропередач. В условиях резкого порыва ветра возможно повреждение слабо укрепленных конструкций, кровли и остекления зданий, вал деревьев.

В МЧС также рекомендуют по возможности, не парковать личный автотранспорт под деревьями и иными опасными объектами, соблюдать правила пожарной безопасности и воздержаться от использования открытого огня.

При усилении ветра возможны аварии на объектах и линиях энергосистем, аварийные отключения систем жизнеобеспечения при нарушении электроснабжения.

Телефон круглосуточной диспетчерской Миндортранса (351) 237-88-92.

При возникновении чрезвычайных ситуаций немедленно звоните на телефоны экстренных служб – «101», «01» и в ЕДДС муниципального образования.