Штормовое предупреждение для южноуральцев на шестое марта

Жителей Челябинской области предупреждают об ухудшении погодных условий шестого марта - прогнозируют снегопады, местами метели, усиление ветра, очень низкое атмосферное давление, гололедица на дорогах.

Как сообщили в Челябинском Гидрометцентре, ночью и днем шестого февраля в большинстве районов области ожидается небольшой снег, мокрый снег, временами с дождем, в западной половине до умеренного, в горах до сильного, местами метели, гололедные явления.

Повышенная влажность воздуха может спровоцировать ухудшение самочувствия у людей с заболеваниями опорно-двигательного аппарата, бронхов и легких. Возрастает риск простудных заболеваний.

Прогнозируется шквалистое усиление ветра до 16-21 метра в секунду. Порывистый ветер может спровоцировать чувство беспокойства и тревоги, нарушение сна у людей с психо-эмоциональными нарушениями.

Атмосферное давление ниже нормы, в ночь на понедельник оно еще понизится до 724 миллиметров ртутного столба, что на 19 единиц ниже нормы. Ночью также прогнозируют геомагнитные возмущения (силой четыре балла). Низкое атмосферное давление может негативно отразиться на самочувствии людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями, прежде всего, гипотоников (у которых собственное давление пониженное) и людей, страдающих вегето-сосудистой дистонией гипотоников. Люди с гипертонией (с повышенным давлением), наоборот, чаще всего начинают чувствовать себя в эти периоды значительно лучше.

У людей с заболеваниями суставов в периоды пониженного давления могут обостриться патологические процессы. Могут появляться не только болезненность в суставах, но даже нарушаться их функции.

На дорогах – гололедица, в горных районах - сильная. Это может спровоцировать рост количества ДТП, появление заторов на дорогах федерального, муниципального и местного значения.

Учитывая прогнозируемые сильные снегопады и гололедицу, ГУ МЧС области рекомендует автомобилистам воздержаться от поездок на личном автотранспорте.

«Если же поездка необходима, то следует быть очень осторожным и соблюдать правила безопасности, - напомнили в МЧС. - Особо внимательными автовладельцам следует быть при движении на трассах федерального значения, где скоростной режим гораздо выше городского, при этом участниками движения является бо́льшее число грузовых автомобилей, фургонов».

При возникновении чрезвычайных ситуаций немедленно звоните на телефоны экстренных служб – «101», «01» и в ЕДДС муниципального образования.

О проблемах на федеральных дорогах сообщать в круглосуточную дежурно-диспетчерскую службу ФКУ Упрдор «Южный Урал» – 8 (351) 266-65-63 и многоканальный 8-800-300-38-74 (звонок бесплатный).

О проблемах на региональных трассах сообщать по телефону круглосуточной диспетчерской Миндортранса (351) 237-88-92.

При возникновении нештатных ситуаций на дорогах Челябинска необходимо обращаться по телефону 112, а также в диспетчерскую службу Комитета дорожного хозяйства города: +7-951-771-73-25.