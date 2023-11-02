02.11.2023
В Челябинской области желающим развивать пляжную инфраструктуру предоставляют субсидии
02.11.2023
Сквер в Калининском районе Челябинска украсила семиметровая сибирская ель
02.11.2023
Златоустовский «Омнибус» показал ребятам из ДНР «Сказы Уральских гор»
02.11.2023
«ВсеЧёрная Пятница» от «Пятёрочки» в Челябинской области
02.11.2023
Ревнивца из Средней Азии, убившего челябинку, посадили на девять лет
02.11.2023
Челябинские борцы ― медалисты всероссийских и международных состязаний в греко-римском стиле
Сквер в Калининском районе Челябинска украсила семиметровая сибирская ель
29.09.2023
Волонтёры Томинского ГОКа высадили порядка девяти тысяч саженцев
17.07.2023
В челябинском парке «Плодушка» погибли почти все высаженные липы
26.04.2023
На челябинской улице Дарвина высадят почти три десятка сосен
24.10.2022
В Челябинске в течение года высадили почти 20 тысяч деревьев и кустарников
Алексей Текслер: «Особого внимания в Златоусте требует ситуация в здравоохранении»
02.11.2023
Ливневую канализацию Челябинска ждет масштабная реконструкция в течение десяти лет
01.11.2023
Жители коркинской Дубровки категорически не хотят жить рядом с асфальтовым заводом
31.10.2023
Жалобой жителей челябинского поселка на тяжелую жизнь заинтересовался Бастрыкин
31.10.2023
Валуны в Саду камней Челябинска «заговорили» с людьми
30.10.2023