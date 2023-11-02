Сквер в Калининском районе Челябинска украсила семиметровая сибирская ель

Сквер в Калининском районе Челябинска – на улице 40-летия Победы, между Братьев Кашириных и Университетской набережной, - украсила семиметровая сибирская ель.

Хвойную красавицу посадили на радость калининцам и гостям района сегодня, второго ноября. Хорошей новостью с челябинцами поделился районный глава Владимир Шамне.

Он отметил, что эта ель станет главным новогодним украшением Калининского района.

«В ближайшее время планируется создать дополнительное укрепление – установить растяжку вокруг дерева, украсив ее флажками. С целью безопасности прошу не портить конструкцию и пресекать попытки порчи!» - сказал Владимир Шамне.

Также глава района сообщил, что в сквере на 40-летия Победы, активно благоустраиваемом в 2022 году и сегодня ставшем по-настоящему уютной прогулочной территорией, в настоящее время ведется установка различных малых архитектурных форм, спортивного оборудования. После на площадках уложат безопасное резиновое плиточное покрытие.