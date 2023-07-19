19.07.2023
Жителям Челябинской области предлагают внести биографии служащих Военно-морского флота в «Лица Победы»
19.07.2023
Следователи заинтересовались «Твоей привилегией» в Челябинске
19.07.2023
«Золотой колос»: состязания сельских спортсменов пройдут в Челябинской области
19.07.2023
Аутентичные ламеллярные доспехи увидят зрители фестиваля «Пламя Аркаима»
19.07.2023
Два столетия ради пользы и славы: публичная библиотека продолжает отмечать 125-летие
19.07.2023
В Челябинске полицейские закрыли наркопритоны
Следователи заинтересовались «Твоей привилегией» в Челябинске
Алексей Текслер дал поручения по Каширинскому рынку, на который жалуются челябинцы
19.07.2023
В Сатке открыли долгожданный Ледовый дворец
18.07.2023
Алексей Текслер обозначил ключевые задачи в период сложной внешнеполитической обстановки
18.07.2023
Единороссы утвердили кандидатуру на пост спикера Заксобрания Челябинской области
18.07.2023
Военный эксперт: Черноморский флот должен блокировать побережье, которое находится под контролем Украины
18.07.2023