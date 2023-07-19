Следователи заинтересовались «Твоей привилегией» в Челябинске

Жители нового загородного микрорайона «Твоя Привилегия», расположенном в пригороде Челябинска (на территории Сосновского района), пожаловались на застройщика, который не выполняет взятые на себя обязательства. В ситуации разбираются следователи. Председатель Следственного комитета России потребовал возбудить уголовное дело о нарушении прав жильцов, сообщает Информационный центр СК России.

По словам жителей, комплекс введен в эксплуатацию более полугода назад. При этом покупатели получили жилье позже установленного договором срока. Здания оказались фактически непригодны для проживания: потолочные перекрытия протекают, системы вентиляции не функционируют, подвальные помещения затоплены, а также полностью отсутствует инфраструктура и проезд к жилым домам.

Жильцы обратились к застройщику - АПРИ «Флай Плэнинг», но их жалоба была проигнорирована.

По данному факту следственном управлении СКР по Челябинской области уже начали процессуальную проверку.

Глава СКР Александр Бастрыкин поручил руководителю регионального следственного управления Петру Решетникову возбудить уголовное дело и представить доклад об установленных в ходе первоначальных следственных действий обстоятельствах, а по завершении расследования – о его результатах.