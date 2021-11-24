Таганайская фотоловушка «поймала» большого медведя перед зимней спячкой

Фотоловушка национального парка «Таганай» (Челябинская область) «поймала» крупную «добычу» - косолапого хозяина тайги.

На уникальном видео можно увидеть довольно крупного медведя, который, по предположениям сотрудников нацпарка (больше в кадре мишка не показывался, его следов в округе не замечено), отправился в берлогу, чтобы предаться долгому и крепкому зимнему сну.

«Медведи – самые крупные млекопитающие, впадающие в спячку. Хотя на самом деле животные в холодное время года вовсе не спят. Научное название этого процесса – гибернация, в этом состоянии уровень метаболизма снижается до показателей, которые для многих других видов являются несовместимыми с жизнью», - отмечают в НП «Таганай».

Также сотрудники нацпарка рассказали, что медведи не замерзают, но их организм работает «на малых оборотах». А источником энергии является жир, накопленный во время интенсивной летней и осенней кормёжки. Расходуются эти запасы постепенно, и, как правило, их хватает до самой весны.