Таганайская княженика стала объектом изучения ботаников

Княженика, растущая на территории национального парка «Таганай» (Челябинская область), стала объектом изучения сотрудников Ильменского заповедника.

Ботанические работы по исследованию редкого для Южного Урала вида Светлана Лесина и Екатерина Артеменко завершили в середине августа.

Как сообщает пресс-служба НП «Таганай», самая многочисленная ценопопуляция княженики была обнаружена в заболоченном берёзово-еловом лесу в районе реки Большой Киалим.

«Ценопопуляция нормальная, полночленная, с созревающими ягодами. Процент плодоносящих растений небольшой, это связано с тем, что вид находится не в оптимальных экологических условиях, и в основном он разрастается вегетативно», - рассказали учёные.

Ягода, которую называют также арктической малиной, на Таганае часто встречается вдоль Нижней тропы. Наблюдать цветение княженики можно в июне и июле.