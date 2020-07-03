Таганаю требуется помощь волонтеров

Национальный парк "Таганай" (Челябинская область) приглашает волонтеров к участию в своих акциях.

Так, в ближайшее время "Таганаю" понадобится помощь в работе с туристами в визит-центре Центральной усадьбы и в проведении ежегодного учета орхидей.

"Влиться в дружный коллектив таганайских волонтеров могут все желающие - информация о ближайших акциях есть на сайте парка, а также на портале Добро.ру", - сообщает телеграм-канал "Таганай ньюс".

Друзья-волонтеры регулярно помогают национальному парку. Одни из них - сотрудники завода "УралАЗ" - побывали на Таганае второй раз и помогли покрасить все три смотровые площадки на Черной скале.