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Таганаю требуется помощь волонтеров

Фото: 
Таганай Ньюс
Среда обитания
Сегодня, 17:04

Национальный парк "Таганай" (Челябинская область) приглашает волонтеров к участию в своих акциях. 

Так, в ближайшее время "Таганаю" понадобится помощь в работе с туристами в визит-центре Центральной усадьбы и в проведении ежегодного учета орхидей.

"Влиться в дружный коллектив таганайских волонтеров могут все желающие - информация о ближайших акциях есть на сайте парка, а также на портале Добро.ру", - сообщает телеграм-канал "Таганай ньюс".

Друзья-волонтеры регулярно помогают национальному парку. Одни из них - сотрудники завода "УралАЗ" - побывали на Таганае второй раз и помогли покрасить все три смотровые площадки на Черной скале.

 

 

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