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Текслер: В Челябинске сделан большой шаг в сторону экологии

Среда обитания
Сегодня, 11:23
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Автор: 
Любовь Юрина

Сегодня, десятого ноября, состоялась торжественная церемония открытия нового экологического объекта Белой металлургии - современного комплекса AQA Кристалл на предприятии Группы ЧТПЗ (Челябинском трубопрокатном заводе).

Новый комплекс AQA Кристалл, который обеспечивает соблюдение всех нормативов по экологической безопасности, стал первым этапом в процессе масштабной модернизации систем водопользования всех трубопрокатных производств ЧТПЗ в рамках заключенного четырехстороннего экологического соглашения о взаимодействии в сфере окружающей среды. Оно было подписано между министерством природных ресурсов и экологии Российской Федерации, Росприроднадзором, правительством Челябинской области и группой ЧТПЗ.

В торжественной церемонии открытия AQA Кристалл приняли участие заместитель министра промышленности и торговли Российской Федерации Виктор Евтухов, губернатор Челябинской области Алексей Текслер, Председатель Совета директоров ПАО «ЧТПЗ» Андрей Комаров, представители регионального правительства, трудового коллектива Группы ЧТПЗ и студенты корпоративной образовательной программы «Будущее Белой металлургии».

«Сегодня по-настоящему знаковое событие не только для предприятия, но и для всего региона. Это большой шаг в сторону экологии, - подчеркнул на открытии губернатор Алексей Текслер. - Мы открываем станцию, которая позволит не просто очистить стоки, она позволит обнулить сбросы стоков в водные объекты региона, в частности, в озеро Шелюгино. Это позволит решить все проблемы, связанные с очисткой промышленных, производственных стоков и их влияния».

Глава региона напомнил, ЧТПЗ ввел в обиход новое понятие - Белая металлургия. «И это не просто термин, это философия, задача, цель. Мы видим, что металлургия, обрабатывающие производства могут быть по-настоящему чистыми, – отметил Алексей Текслер. - Многие наши предприятия включились в реализацию комплексного плана по снижению выбросов в окружающую среду. Мы, безусловно, наведем порядок в экологии региона, и такие успешные решения нам помогают».

Заместитель министра промышленности и торговли Российской Федерации Виктор Евтухов подчеркнул, для него очень отрадно, что проект успешного внедрения научных доступных технологий в области экологии реализован именно на Челябинском трубопрокатном заводе. «И это хороший пример. За последние пять лет в объекты черной металлургии инвестировано более 900 миллиардов рублей. Значительная часть этих инвестиций направлена на обеспечение мероприятий по сокращению негативного воздействия производственной деятельности на окружающую среду. ЧТПЗ направляет мощные инвестиции на природоохранные проекты», - подчеркнул Виктор Евтухов.

По мнению замминистра, открытие таких объектов очень важно для региона и руководителей области. «Я считаю, что региону с губернатором очень повезло. За короткий период времени, который Алексей Текслер находится во главе субъекта РФ, он сделал много в сфере защиты окружающей среды. И впереди будет еще много успешных экологических проектов», - подчеркнул Виктор Евтухов.

Новый комплекс AQA Кристалл стал первым этапом в процессе масштабной модернизации очистных сооружений промышленных стоков ЧТПЗ. Годовая мощность комплекса – более 525 тысяч кубометров воды (это 275 олимпийских бассейнов), в России нет аналогичных объектов. Инвестиции в проект составили 750 миллионов рублей. Он позволит обеспечить соблюдение всех нормативов по экологической безопасности.

«В рекордные сроки мы справились с разработкой и реализацией проекта. Вы видите, что здесь на очень высоком уровне организованы технические решения. Группа потратила 750 миллионов рублей на реализацию объекта, этот проект является первым, который решает проблему кислотных стоков, – сказал акционер Группы ЧТПЗ Андрей Комаров.

Комплекс AQA Кристалл позволит выполнять многоуровневую очистку стоков, после прохождения всех этапов вода будет поступать в замкнутый оборотный цикл производства.

«Наше производство, запущенное в 1967 году, выпускает более 100 тысяч труб в год для ведущих стратегических отраслей российской промышленности. Для выпуска качественной продукции производству требуется до 13 тысяч кубометров воды в сутки, - рассказал начальник трубопрокатного цеха №5 ЧТПЗ Виктор Исаенко. - Благодаря запуску современнейшего комплекса, нейтрализация и очистка промышленных стоков будет производиться с использованием самых современных технологий».

Отработанные кислые растворы из травильных цехов ЧТПЗ будут очищаться до состояния воды, близкой по качеству к дистиллированной: без солей жесткости, органических включений, в ней - минимальное содержание нефтепродуктов и тяжелых металлов, нейтральный PH. 

«Еще у нас есть проблема ливневых стоков, и на втором этапе мы ее решим», - заверил Андрей Комаров.

В 2022 году на ЧТПЗ будут введены в эксплуатацию очистные сооружения промышленно-ливневых стоков, которые позволят полностью исключить сброс с производственной площадки предприятия недостаточно очищенных стоков.

Напомним, в 2019 году в Челябинской области также были заключены четырехсторонние соглашения между минприроды России, Росприроднадзором, правительством региона и крупнейшими промышленными предприятиями, направленные на снижение выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух за счет модернизации производства, внедрения наилучших доступных технологий.

 

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Автор: 
Любовь Юрина
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