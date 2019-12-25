Текслер заявил о возрождении «Горзеленстроя»

В ходе «прямой линии» с жителями Челябинской области губернатор Алексей Текслер назвал бардаком ситуацию, которая сложилась в сфере озеленения Челябинска, и заявил о возрождении предприятия «Горзеленстрой».

Вопрос о возрождении предприятия «Горзеленстрой», которое до 2005 года занималось озеленением Челябинска, поднял местный житель. Он прислал на «прямую линию» с губернатором пример уродливых пеньков, которые появились на месте деревьев после санитарной обрезки. Сейчас в Челябинске погибает значительная часть саженцев, а озеленением занимаются частные подрядчики.

«В Челябинске не хватает компетентных специалистов в этой сфере. Очень плохо, когда компетенция в этом вопросе исключается из муниципального ведомства и передается субподрядчикам. Это неправильное решение, будем возрождать отрасль. У нас должно быть предприятие, на которое мы можем положиться в плане озеленения. Нужно, чтобы специалисты работали. Сейчас подпиливают деревья, а вдруг они потом не вырастут? Или посадят на месте спиленного новое, а вдруг оно не переживется. Спилят, а потом ищут деньги на новые деревья. Бардак полный!», - отметил Текслер.

Кроме того, челябинским ландшафтным фирмам не дают выиграть тендеры на озеленение. К примеру, в прошлые годы выигрывали непонятные московские фирмы. Деньги перечисляются, а исполнители ничего не делают. Заказчик потом бежит к местной фирме и просит хоть что-то посадить. Вот и получается, на посмешище всему городу сажаются клумбы в августе, а в сентябре их убивает мороз. Иногородние фирмы при выполнении заказа даже не приезжают на место.