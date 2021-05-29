Текущий год будет менее богат на затмения и фатальные события, чем прошедший

Текущий 2021 год будет менее богат на затмения, чем прошедший. Астрологи считают, что и фатальных событий должно произойти меньше.

В 2021 году произойдет четыре затмения – два солнечных (кольцеобразное и полное) и два лунных (полное и частное). В прошлом году было шесть затмений – два солнечных (кольцеобразное и полное) и четыре лунных (все полутеневые).

«Затмения традиционно несут серьезные стрессы, изменения. В 2021 году нагрузка в плане фатальных событий, вроде бы, уменьшается (так как будет меньше число затмений), - рассказывал директор Уральского астрологического института, ученик Павла Глобы Олег Лушников. – В самые кризисные годы – 1941 и 1991 – было по семь затмений».

Как сообщает московский планетарий, с территории России можно будет наблюдать два лунных затмения (в мае и ноябре) и одно солнечное затмение (в июне):

Первое затмение в 2021 году произошло 26 мая (с 12:45 до 15:53 по московскому времени). Это было полное затмение Луны. Оно произошло в Суперлуние. В общей сложности затмение продолжалось пять часов две минуты. Теневое затмение продлилось три часа семь минут. Полная фаза - только 14 минут 30 секунд.

В июне произойдет кольцеобразное затмение Солнца. «Кольцеобразная и частные фазы кольцеобразного затмения будут видны с территории России и СНГ», - отметили в планетарии.

В ноябре будет частное затмение Луны. Полностью его смогут наблюдать жители Северной Америки, Чукотки и Камчатки. Частные и теневые фазы увидят жители восточных регионов России.

Четвертого декабря произойдет полное затмение Солнца. Полоса полной фазы затмения пройдет по акватории Тихого и Атлантического океанов, а также по Антарктиде. Небольшие частные фазы затмения будут наблюдаться на юге Африки и на юге Австралии. В России не будут замечаться даже частные фазы затмения.

ФОТО: Московский планетарий