Во вторник произойдет полное лунное затмение, жители увидят «кровавую» Луну

Во вторник, восьмого ноября, можно будет наблюдать полное затмение Луны, которое произойдет в Полнолуние. Спутник земли полностью погрузится в ее тень и окрасится в красно-бурый цвет. Наши предки такую Луну называли «кровавой». Это будет второе полное лунное затмение в 2022 году, что бывает очень редко.

В московском планетарии отметили, во время ноябрьского затмения Луна покроет планету Уран. Совпадение этих двух астрономических явлений смогут увидеть наблюдатели от Камчатки и до Урала. «Покрытие Урана Луной, выходящей из земной полутени и скидывающей свой красный оттенок, обещает стать не только редким, но и достаточно красочным», - подчеркнули в планетарии.

Ноябрьское полное Лунное затмение будет достаточно глубоким и продолжительным. Оно продлится пять часов 55 минут (предыдущее было 16 мая и продлилось пять часов 19 минут).

Полутеневое затмение начнется в 13 часов одну минуту по местному времени (11:01 по московскому времени Луна коснется земной полутени) и продлится до 18 часов 56 минут (16:56 по московскому). Полная фаза будет продолжаться один час 24 минуты 54 секунды.

В 14 часов девять минут (12:09 мск) начнется частное затмение - Луна полностью погрузится в земную полутень.

С 15 часов 17 минут по местному времени (13.17 по московскому времени) до 16 часов 42 минут (14:42 по Москве) Луна пройдёт через северную часть земной тени, окрасившись в красновато-бурый оттенок.

Максимальная фаза полного затмения Луны (1,36) произойдет в 15 часов 59 минут по местному времени (13:59 по московскому), это явление можно будет наблюдать из восточных регионов России. «Северная часть затмившейся Луны будет казаться намного ярче, южная; в этот момент потемнение (покраснение) нашей спутницы максимально. Луна будет находиться в земной тени более часа (85 минут)», - пояснили в московском планетарии.

В 16 часов 42 минуты (14.42) Луна начинает выходить из земной тени— конец полного затмения и начало его частных фаз. «Постепенно становясь все ярче, затмившийся лунный диск будет принимать фазы, похожие на фазы Луны в течение месяца, но только меняться они будут гораздо быстрее», - рассказали в планетарии.

В 17 часов 49 минут - конец частных фаз и начало полутеневого затмения.

В 18 часов 56 минут (16:56 мск) закончится затмение - Луна полностью выйдет из земной полутени.

В планетарии отметили, что в 2022 году происходит очередная (с 2015 года) длительная серия покрытий Урана Луной: седьмого февраля, седьмого марта, третьего апреля, первого мая, 28 мая, 24 июня, 22 июля, 18 августа, 14 сентября, 12 октября, восьмого ноября и пятого декабря. Покрытие пятого декабря будет видно на всей территории России.

В Москве лунное затмение восьмого ноября практически не будет наблюдаться, так как Луна во время этого явления будет находиться под горизонтом, уточнили в планетарии.

Жители Челябинской области смогут наблюдать только окончание затмения: в Челябинске Луна взойдёт в 16 часов 56 минут. И то, если небо не будет затянуто тучами.

От начала и до конца полную фазу затмения можно будет наблюдать на Дальнем Востоке, в Забайкалье, Северной и Восточной Сибири.

В Центральной Сибири Луна будет восходить над горизонтом в начальных фазах затмения, а в Западной Сибири – уже после его середины.

Заключительные фазы затмения можно будет увидеть на востоке, Крайнем Севере и в Европейской части России.

Напомним, в 2022 году первое полное Лунное затмение в Суперлунии было 16 мая (полная фаза продолжалась один час 24 минуты 50 секунд). В этом году жители планеты наблюдали два солнечных затмения – 30 апреля и 25 октября.

Ноябрьское Лунное затмение 2022 года закроет «коридор затмений», который открылся 25 октября (произошло затмение Солнца).

Следующее полное лунное затмение произойдет только в 2025 году.

В год бывает минимум два лунных затмения, максимум – четыре. Например, четыре полутеневых затмения было в 2020 году, и будет в 2038 году.