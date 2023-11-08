В Еманжелинском районе водитель «БМВ» задавил пожилую женщину

В Еманжелинском районе (Челябинская область) вечером седьмого ноября водитель «БМВ» задавил пожилую женщину.

От полученных травм пенсионерка 1949 года рождения погибла на месте.

Как сообщает региональная Госавтоинспекция, ДТП произошло во время тумана.

Водитель иномарки, мужчина 1981 года рождения, наехал на женщину, которая переходила проезжую часть вне пешеходного перехода, в 120 метров от него.