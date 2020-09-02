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Туристы «убивают» природу

Среда обитания
Сегодня, 10:25
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Общественники – экологи предлагают создать ассоциацию туроператоров, организующих сплавы по рекам Южного Урала

Общественная организация «АнтиСмог» предлагает создать ассоциацию туроператоров, занимающихся сплавами в Челябинской области, в первую очередь для решения проблем горами мусора, «убивающими» природу Южного Урала.

Как сообщили агентству в организации «АнтиСмог», , они  предлагаю объединить усилия всех туроператоров организующих сплав по реке Ай для очистки берегов и туристических стоянок.

«Сплав по реке Ай давно стал популярным развлечением для жителей и гостей Южного Урала. С каждым годом все больше туристов сплавляется по реке Ай. В выходной день по реке проплывает около 200 катамаранов. В результате такого наплыва туристов, дикие и некогда нетронутые берега реки Ай превратились в мусорные берега, изувеченные новыми костровищами и горами мусора. Поражает отсутствие культуры посетителей этих прекрасных мест и безответственность организаторов сплавов по реке», - сообщили общественники.

«АнтиСмог» предлагает создать ассоциацию туроператоров, занимающихся сплавами в Челябинской области, в первую очередь для решения проблем горами мусора, убивающими любимую нами Природу Южного Урала.

Неравнодушных просим откликнуться по телефону горячей линии - 777-08-08 или в мессенджеры WhatsApp, Viber: 89517770808.

 

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