Ухудшение на фоне улучшения: показатели "Чистого воздуха" Челябинска прозвучали в Госдуме

Сегодня, 17 ноября, в Государственной Думе прошли парламентские слушания по программе "Чистый воздух" с участием представителей Челябинской области. В комитете по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды депутаты обсудили показатели работы российских регионов по реализации этого проекта. Челябинск прозвучал и в негативном, и в позитивном ключе.

Председатель комитета Государственной Думы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Дмитрий Кобылкин отметил ухудшение атмосферного воздуха в ряде городов — участников проекта, а именно в Братске, Красноярске, Новокузнецке и Челябинск, по сравнению с 2020 годом.

«По сравнению с 2020 в 2021 году уровень загрязнения атмосферного воздуха изменился в в Челябинске — с «повышенного» до «высокого» уровня загрязнения. Увеличились концентрации оксидов азота и этилбензола и, как следствие, концентрации формальдегида в условиях аномально жаркого лета при аномально низком количестве осадков. Также увеличились концентрации бенз(а)пирена»,- уточнил в своем телеграм-канале депутат Госдумы Владимир Бурматов.

В то же время, по данным Минприроды РФ, Челябинск, Медногорск и Череповец показали лучшие результаты по снижению выбросов. А это значит, что состояние воздуха было бы еще хуже, если бы не предпринимаемые усилия.

Об этом напомнил участникам парламентских слушаний заместитель губернатора Челябинской области Александр Козлов. "Он отметил, что наш регион исторически сформировалась как крупный промышленный центр с высокой степенью техногенного воздействия на окружающую среду. Не случайно, что в федеральный проект «Чистый воздух» в 2018 году вошло два крупных промышленных города нашего региона: Челябинск и Магнитогорск", - прокомментировали в министерстве экологии Челябинской области.