17.11.2022
НМУ продлены в пяти городах Челябинской области, отмечены случаи превышения ПДК вредных веществ
17.11.2022
Анонсы событий и мероприятий на 18 ноября (18+)
17.11.2022
Ухудшение на фоне улучшения: показатели "Чистого воздуха" Челябинска прозвучали в Госдуме
17.11.2022
В 2022 году на железной дороге в Челябинской области травмировано 14 человек, не соблюдавших правила безопасности
17.11.2022
Исторический музей Южного Урала готовит будущее художественной фотографии
17.11.2022
Южноуральцы «зарабатывают» на старом оружии
Ухудшение на фоне улучшения: показатели "Чистого воздуха" Челябинска прозвучали в Госдуме
21.05.2019
«Чистый воздух» для Челябинска стоит более ста миллиардов рублей
26.02.2019
Минэкологии: в Челябинской области существенно сократились выбросы в атмосферу
24.12.2018
В Челябинске мирная акция за чистый воздух объединила сотни людей
Госдума и Совет Федерации одобрили закон о едином детском пособии
16.11.2022
Волонтеры «Единой России» помогают эвакуированным жителям Херсона
16.11.2022
Представители Челябинской области вышли в финал конкурса «Медики на работе»
15.11.2022
Челябинская улица после ремонта превратилась в полноводную реку
14.11.2022
Читателям – от «УПИ»: 25 лет вместе!
10.11.2022