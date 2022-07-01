В Челябинске и еще трех городах установились НМУ, но ситуация ухудшилась еще накануне

В четырех городах Челябинской области установились неблагоприятные метеорологические условия, способствующие скоплению вредных примесей в атмосферном воздухе. Но ситуация в областном центре ухудшилась еще накануне.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в Челябинском Гидрометцентре, в Челябинске, Коркино, Сатке и Златоусте режим «черного неба» начался в два часа ночи первого июля и продлится до 20 часов первого июля.

В период НМУ слабый ветер неблагоприятного направления, туман и ночная инверсия способствуют накоплению промышленных и автомобильных выбросов в приземном слое атмосферного воздуха - на уровне дыхания людей.

Жители Челябинска еще в четверг вечером, 30 июня, стали жаловаться на ухудшение состояния воздуха.

«Невозможно открыть окно, выбросы со стороны ЧЭМК с Героев Танкограда», - пишут в группе «Вредные выбросы г. Челябинск» ВКонтакте.

«Всю ночь на ЧТЗ воняло едкой кислятиной, так сильно, что даже окно не открыть», - сообщает Валерия.

«Везде пахнет и на Северке, и в Центре, в газовой камере живем», - отмечает Екатерина.

«Приснилось ночью, что квартира горит, проснулась, вышла на балкон, гарью пахнет, пришлось окна закрыть, - делится Александра и возмущается. - Неделю подышали и опять».

При НМУ первой степени промышленные предприятия обязаны сокращать объемы выбросов в атмосферу на 15-20% от установленных нормативов.

Уровень концентрации вредных веществ в воздухе Челябинска можно увидеть в режиме реального времени на сайте Единой информационной системы мониторинга качества атмосферного воздуха.

По данным Челябинского Гидрометцентра, накануне, 22 июня, в Челябинске отмечено два случая превышения ПДКмр формальдегида: в Центральном районе - в 1,1 раза, в Металлургическом районе - в 1,3 раза.

Администрациям городов предписано запретить движение грузовиков в спальных районах, ограничить движение легковых автомобилей и погрузочно-разгрузочные работы.

Владельцев автотранспортных средств просят в период НМУ по возможности отказаться от использования личных автомобилей.

Жителям советуют в период НМУ сократить время пребывания на улице, особенно вблизи автотрасс или других источников загрязнения.

По вопросам соблюдения природоохранного законодательства граждане могут обратиться в интернет-приемную министерства экологии, на телефонный номер дежурного инспектора Росприроднадзора 8-922-696-51-56, а также в экологическую приемную минэкологии: +7-906-890-96-70.

Жалобы на ухудшение качества атмосферного воздуха можно направлять также в Управление Роспотребнадзора по телефонам 8-800-100-26-73 и 8 (800) 100-00-04, в ЕДДС по номеру 112.