01.07.2022
Двое жителей Магнитогорска наказаны за ложные сообщения о терактах
01.07.2022
Две пожилые жительницы Магнитогорска, спасая внучку и сноху, отдали юному мошеннику свои сбережения
01.07.2022
В Челябинск бухгалтер фирмы похитила четыре миллиона и легализовала почти два
30.06.2022
ВТБ упрощает начисление процентов по текущему счету для пенсионеров
30.06.2022
Анонсы событий и мероприятий на первое июля
30.06.2022
144 на 144: по указанию Владимира Путина бойцов ВСУ обменяли на военнослужащих РФ, ЛНР и ДНР
В Челябинске и еще трех городах установились НМУ, но ситуация ухудшилась еще накануне
24.06.2022
В шести городах Челябинской области установился режим «черного неба»
17.06.2022
В четырех городах Челябинской области НМУ продлены на сутки, в одном – до полудня субботы
03.06.2022
В трех городах Челябинской области объявлены НМУ на 4-6 июня
24.05.2022
В Челябинске и Карабаше объявлены НМУ
Госдума поддержала инициативу Законодательного Собрания Челябинской области
29.06.2022
В календаре официальных праздников добавился ещё один - День семьи, любви и верности
28.06.2022
Кусочек старинной мостовой на Алом поле Челябинска превратят в арт-объект
27.06.2022
Последняя неделя июня на Южном Урале будет прохладной
26.06.2022
АФИША празднования Дня молодежи в Челябинской области
24.06.2022