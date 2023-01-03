В Челябинске из-за снегопада коммунальщики задействовали дополнительную технику

Сегодня, третьего января, подрядчики, обслуживающие улично-дорожную сеть, сформировали дополнительные колонны для уборки дорог во время снегопада.

В уборке дорог и дворов Челябинска задействовали 321 единицу техники, на улицах работают 1782 дорожных рабочих и дворников.

«Просим водителей неукоснительно соблюдать правила дорожного движения, не мешать работе уборочной техники и не парковать автомобили на проезжей части», - говорится в сообщении администрации Челябинска.

Добавим, что в связи с неблагоприятными погодными условиями катки в городском саду имени Пушкина и детском парке имени Терешковой сегодня закрыты. Каток в парке Гагарина работает в штатном режиме.