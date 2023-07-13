В Челябинске капремонт участков трамвайных путей на четырех улицах вышел на новые этапы

В Челябинске продолжается капитальный ремонт трамвайных путей на проспекте Победы, Шоссе Металлургов, Свердловском проспекте и улице Российской.

Как сообщает сегодня, 13 июля, телеграм-канал «Челябинский общественный транспорт», на участке Свердловского проспекта от Труда до Коммуны завершено мощение трамвайных путей. С десятого июля переезд здесь открыт.

На пересечении Свердловского проспекта с улицей Карла Либкнехта ведутся установка бордюрного камня и подготовка к мощению трамвайного пути.

На разворот у Дворца пионеров и школьников имени Крупской подрядчик производит мощение трамвайных путей.

На пересечении Свердловского проспекта с улицей Курчатова ведется укладка рельсошпальной решетки, начаты работы по монтажу крупноформатных плит длиной три метра (данный вид плит в Челябинске будет применяться впервые).

На участке проспекта Победы между улицами Кирова и Каслинской завершен демонтаж рельсошпальной решетки, идет подготовка котлована.

На Шоссе Металлургов подрядная организация укладывают рельсошпальную решетку на участке от Черкасской до Жукова, частичную замену шпал и рельсов – на участке от Жукова до Монтажников.

На участке от улицы Труда до Карла Маркса на Российской подрядчик осуществляет укладку асфальта в пазухи между бордюрами и проезжей частью.