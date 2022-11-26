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В Челябинске, Карабаше и Коркино на выходные и понедельник установятся НМУ

В трех городах Челябинской области в предстоящие выходные, 26 и 27 ноября, и в понедельник, 28 ноября, установятся неблагоприятные метеорологические условия, способствующие скоплению вредных примесей в атмосферном воздухе.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в Челябинском Гидрометцентре, на территории Карабаша, Коркино и Челябинска режим «черного неба» начался в 22 часа пятницы, 25 ноября, и продлится до 19 часов понедельника, 28 ноября.

На этот период отдельным предприятиям Челябинской области объявляется предупреждение об НМУ первой степени.

По данным Челябинского Гидрометцентра, накануне, 24 ноября, в Челябинске зарегистрирован один случай превышения ПДКмр фторида водорода в 1,4 раза в Металлургическом районе.

В Магнитогорске отмечены три случая превышения ПДКмр взвешенных веществ: в правобережной части Орджоникидзевского района - в 1,1 раза, в левобережной части Орджоникидзевского района - в 1,2 раза, в районе ул. Тевосяна - в 1,2 раза.

Уровень концентрации вредных веществ в воздухе Челябинска можно увидеть в режиме реального времени на сайте Единой информационной системы мониторинга качества атмосферного воздуха.

При НМУ первой степени промышленные предприятия обязаны сокращать объемы выбросов в атмосферу на 15-20% от установленных нормативов.

В период НМУ администрациям городов предписано запретить движение грузовиков в спальных районах, ограничить движение легковых автомобилей и погрузочно-разгрузочные работы.

Владельцев автотранспортных средств просят в этот период по возможности отказаться от использования личных автомобилей.

Жителям советуют сократить время пребывания на улице, особенно вблизи автотрасс или других источников загрязнения.

По вопросам соблюдения природоохранного законодательства граждане могут обратиться в интернет-приемную министерства экологии, на телефонный номер дежурного инспектора Росприроднадзора 8-922-696-51-56, а также в экологическую приемную минэкологии: +7-906-890-96-70.

Жалобы на ухудшение качества атмосферного воздуха можно направлять также в Управление Роспотребнадзора по телефонам 8-800-100-26-73 и 8 (800) 100-00-04, в ЕДДС по номеру 112.

Автор: Любовь Юрина
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Коллектив ЧОКБ собрал партию гуманитарной помощи для участников спецоперации

23.11.2022 17:05

В Челябинске за миллион с небольшим продали недострой на Свердловском тракте

23.11.2022 17:03

В Заксобрании Челябинска открылась выставка молодых ученых

23.11.2022 16:32

Челябинский фестиваль театров мод покажет платья для принцесс и коллекцию в стиле «Бременских музыкантов»

23.11.2022 16:23

На горнолыжном курорте «Завьялиха» состоится открытие сезона

23.11.2022 16:14

На ремонт челябинских тротуаров требуется около полумиллиарда рублей

23.11.2022 15:17

Челябинская команда готовится к суперфиналу конкурса школьных столовых в Москве

23.11.2022 15:10

В Сбербанке считают искусственный интеллект главной технологией XXI века

23.11.2022 14:40

В Челябинске возродят «Горзеленстрой», но с другим названием

23.11.2022 14:04

Наталья Котова считает, что выделенные полосы в Челябинске себя оправдывают

23.11.2022 13:59

Звон медалей в минсельхозе: аграрии Челябинской области получили награды и прокомментировали успехи

23.11.2022 13:58

«Бутылкоед» от челябинских фантазеров

23.11.2022 13:16

Глава Челябинска рассказала о результатах борьбы с недостроями

23.11.2022 11:51

Наталья Котова назвала количество дорожной техники в Челябинске

23.11.2022 11:32

Наталья Котова: Челябинские дороги обрабатывают технической солью в случае крайней необходимости

23.11.2022 11:11

Главное новогоднее дерево обойдется Челябинску в 1,6 миллиона рублей

23.11.2022 10:37

Житель Златоуста расстрелял машину соседа из-за громкой музыки

23.11.2022 10:07

Трамваи в Ленинском районе Челябинска возвращаются на свои маршруты