В Челябинске, Карабаше и Коркино на выходные и понедельник установятся НМУ

В трех городах Челябинской области в предстоящие выходные, 26 и 27 ноября, и в понедельник, 28 ноября, установятся неблагоприятные метеорологические условия, способствующие скоплению вредных примесей в атмосферном воздухе.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в Челябинском Гидрометцентре, на территории Карабаша, Коркино и Челябинска режим «черного неба» начался в 22 часа пятницы, 25 ноября, и продлится до 19 часов понедельника, 28 ноября.

На этот период отдельным предприятиям Челябинской области объявляется предупреждение об НМУ первой степени.

По данным Челябинского Гидрометцентра, накануне, 24 ноября, в Челябинске зарегистрирован один случай превышения ПДКмр фторида водорода в 1,4 раза в Металлургическом районе.

В Магнитогорске отмечены три случая превышения ПДКмр взвешенных веществ: в правобережной части Орджоникидзевского района - в 1,1 раза, в левобережной части Орджоникидзевского района - в 1,2 раза, в районе ул. Тевосяна - в 1,2 раза.

Уровень концентрации вредных веществ в воздухе Челябинска можно увидеть в режиме реального времени на сайте Единой информационной системы мониторинга качества атмосферного воздуха.

При НМУ первой степени промышленные предприятия обязаны сокращать объемы выбросов в атмосферу на 15-20% от установленных нормативов.

В период НМУ администрациям городов предписано запретить движение грузовиков в спальных районах, ограничить движение легковых автомобилей и погрузочно-разгрузочные работы.

Владельцев автотранспортных средств просят в этот период по возможности отказаться от использования личных автомобилей.

Жителям советуют сократить время пребывания на улице, особенно вблизи автотрасс или других источников загрязнения.

По вопросам соблюдения природоохранного законодательства граждане могут обратиться в интернет-приемную министерства экологии, на телефонный номер дежурного инспектора Росприроднадзора 8-922-696-51-56, а также в экологическую приемную минэкологии: +7-906-890-96-70.

Жалобы на ухудшение качества атмосферного воздуха можно направлять также в Управление Роспотребнадзора по телефонам 8-800-100-26-73 и 8 (800) 100-00-04, в ЕДДС по номеру 112.