26.11.2022
Анонсы событий и мероприятий на выходные, 26 и 27 ноября (18+)
25.11.2022
Хирурги ЧОКБ ушивают диабетикам желудки, чтобы спасти
25.11.2022
В Томинском освятили колокола строящегося храма
25.11.2022
ММК признан победителем национальной премии за реализацию экологической программы
25.11.2022
Челябинские железнодорожники напомнили автомобилистам правила пересечения железнодорожных переездов
25.11.2022
С марта 2023 года собственники смогут не платить за вывоз мусора за время своего отсутствия дома
В Челябинске, Карабаше и Коркино на выходные и понедельник установятся НМУ
22.11.2022
Режим «черного неба» в ряде городов Челябинской области сохранится до вечера среды
18.11.2022
В выходные и в понедельник в пяти городах Челябинской области сохранятся НМУ
17.11.2022
НМУ продлены в пяти городах Челябинской области, отмечены случаи превышения ПДК вредных веществ
16.11.2022
В шести городах Челябинской области объявлены НМУ
«Единая Россия» установит в ПВР для беженцев с Донбасса новогодние елки и поздравит военнослужащих на передовой
24.11.2022
Главное новогоднее дерево обойдется Челябинску в 1,6 миллиона рублей
23.11.2022
Челябинску удалось увеличить доходную часть бюджета и вдвое сократить его дефицит
22.11.2022
Все для победы: Юрий Гагарин стал сопредседателем штаба ОНФ в Челябинской области
21.11.2022
Текслер встретился с "Ангелом"
20.11.2022