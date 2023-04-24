В Челябинске на 40-летия Победы ради лиственниц выкорчуют пни

В Челябинске на улице 40-летия Победы сегодня, 24 апреля, начались работы по раскорчевке двух десятков пней.

Как сообщает городской комитет дорожного хозяйства, пни уберут на участке данной улицы от Комсомольского проспекта до Салавата Юлаева.

На месте пней будет высажено 23 лиственницы. Как уточнили в КДХ города, высадку хвойных красавиц планируется завершить до четверга, 27 апреля.