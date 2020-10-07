ул. Монакова, д. 33, офис 2 454091 Челябинская область Челябинск
+73512372926 maineditor@uralpress.ru Урал-пресс-информ
Что происходит?

В Челябинске на улице Советской озеленители «вплели» деревья в провода

Среда обитания
Сегодня, 11:20
Размер текста
Автор: 
Евгения Александрова

На улице Советской в Центральном районе Челябинска озеленители «вплели» молодые деревья в провода линий связи, протянутые между опорами освещения. Вот такое получилось суровое благоустройство.

Выглядит столь тесное соседство – ветвей и проводов – более чем странно. Безопасно ли это? Ведь зеленые насаждения будут расти, набираться сил. Не повредят ли окрепшие ветви провода? И не возникнет ли в результате аварийных ситуаций?

Каков будет итог такого благоустройства? Либо подросшие деревья, которые высадили только в этом году, придется подпиливать, либо кабель убирать… Вопросов много. И к тем, кто выполнял работы, и к тем, кто их принимал.

Все эти вопросы агентство «Урал-пресс-информ» задало руководителю комитета дорожного хозяйства администрации Челябинска Ринату Кучитарову – сегодня, седьмого октября, по данной теме на его имя был направлен запрос: за качество озеленения на Советской отвечает именно это подразделение городской мэрии - здесь работал подрядчик КДХ.

 

Читайте нас там, где вам удобно! Сайт, Вконтакте, Twitter, Facebook, Instagram, Одноклассники.

Автор: 
Евгения Александрова
Отправить новость
Общество
Вчера, 12:56
Намудрили
В Челябинске на улице Монакова появилось кольцевое движение с каменной клумбой
Общество
05.10.20 12:18
Наталья Котова призвала подрядчиков поторопиться с благоустройством дворов и общественных пространств
Общество
02.10.20 10:30
Благоустройство бульвара по проспекту Победы пришлось по душе челябинцам всех возрастов
Общество
11.09.20 14:18
Текслер раскритиковал часть благоустроенных объектов Челябинска, но пообещал, что скоро город станет чище
02.10.20 15:40
На границах санитарно-защитных зон ЧМК и ЧЭМК установят пять постов мониторинга воздуха
02.10.20 09:22
Октябрь в Челябинской области будет прохладным, но во второй декаде немного побалует теплом
01.10.20 22:08
НМУ в семи городах Челябинской области продлены еще на сутки
01.10.20 13:10
В Челябинске озеленили улицу Цвиллинга
01.10.20 09:51
Туманы второй день подряд вносят коррективы в работу челябинского аэропорта
01.10.20 09:17
На Таганае фотоловушка «поймала» трапезничающих косолапых
01.10.20 01:01
Туман или смог: споры о накрывшей Южный Урал пелене не утихают
29.09.20 16:23
В Карабаше повышен уровень опасности НМУ
29.09.20 09:15
В нацпарке «Зигальга» появились первые дощатые «тротуары»
28.09.20 12:25
На озере Курочкино снова зафиксированы подземные пожары
Общество
Сегодня, 11:12
Челябинцы боятся отпускать детей одних в школу из-за большой аварийности на перекрестке
Общество
Вчера, 17:17
Источник: в колонии Копейска заключенный заразился коронавирусом после свидания
Новости
Сегодня, 10:11
Федерация
Путин готов рассмотреть вопрос об индексации пенсий работающим пенсионерам
Сегодня, 10:08
Федерация
Ученые заявили о гибели 95% обитателей дна Авачинского залива
Вчера, 20:28
Общество
Анонсы событий и мероприятий на седьмое октября
Вчера, 17:53
Общество
«Ростелеком» обеспечил интернетом жителей самого позитивного села Челябинской области
Вчера, 17:28
Культура
«Сокровища Востока» скоро доставят в Челябинск
Материалы рубрики
01.10.20 09:51
Среда обитания
Туманы второй день подряд вносят коррективы в работу челябинского аэропорта
01.10.20 09:17
Среда обитания
На Таганае фотоловушка «поймала» трапезничающих косолапых
25.09.20 13:40
Среда обитания
Челябинский зоопарк отпразднует День защиты амурского тигра и дальневосточного леопарда
25.09.20 10:10
Среда обитания
В водохранилище Магнитогорска выпустили двести тысяч молодых сазанов
24.09.20 17:46
Среда обитания
В Челябинске парковка у МФЦ на Труда превратится в зеленое и безопасное пространство
Теги
благоустройство
Челябинск
Читайте Uralpress
в Яндекс дзен
zen.yandex.ru

Присылайте свежие новости

Вы можете стать соавтором нашего новостного портала.

Есть чем поделиться? Расскажите!

Отправить новость

Читайте нас там, где удобно вам

Наши соц сети

Вакансии в Челябинске

Дорогие читатели!

Мы предлагаем вам совместными усилиями сделать информационную повестку интереснее, ярче, правдивее, насыщеннее.

Если вы стали очевидцем интересного события, необычного явления, вопиющего случая, чрезвычайного происшествия или хотите привлечь внимание к какой-то проблеме – напишите нам. Будем рады, если вы поделитесь с нами своими впечатляющими фото - и видеонаблюдениями (авторство будет указано).

В свою очередь мы гарантируем, что при необходимости возьмем комментарий по вашей проблеме у соответствующих официальных источников и достоверно изложим все факты.

Отправляя сообщение, укажите свои контакты – номер телефона или адрес электронной почты. Редакция гарантирует конфиденциальность, если вы не стремитесь к публичности.

Подробнее
  • Максимальный размер файла: 2 МБ.
  • Допустимые типы файлов: gif jpg jpeg png.
Яндекс.Метрика