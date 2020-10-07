В Челябинске на улице Советской озеленители «вплели» деревья в провода

На улице Советской в Центральном районе Челябинска озеленители «вплели» молодые деревья в провода линий связи, протянутые между опорами освещения. Вот такое получилось суровое благоустройство.

Выглядит столь тесное соседство – ветвей и проводов – более чем странно. Безопасно ли это? Ведь зеленые насаждения будут расти, набираться сил. Не повредят ли окрепшие ветви провода? И не возникнет ли в результате аварийных ситуаций?

Каков будет итог такого благоустройства? Либо подросшие деревья, которые высадили только в этом году, придется подпиливать, либо кабель убирать… Вопросов много. И к тем, кто выполнял работы, и к тем, кто их принимал.

Все эти вопросы агентство «Урал-пресс-информ» задало руководителю комитета дорожного хозяйства администрации Челябинска Ринату Кучитарову – сегодня, седьмого октября, по данной теме на его имя был направлен запрос: за качество озеленения на Советской отвечает именно это подразделение городской мэрии - здесь работал подрядчик КДХ.