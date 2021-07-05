В Челябинске начинается масштабный снос старых больных деревьев вдоль улично-дорожной сети.

Как сообщил сегодня, пятого июля, на аппаратном совещании в мэрии заместитель главы города по дорожному хозяйству и транспорту Максим Куляшов, инвентаризация давно растущих засохших растений завершена, часть разрешений на снос таких деревьев уже оформлена.

«На прошлой неделе мы провели выездное совещание с участием представителей административно-технической инспекции города, комитета дорожного хозяйства, управления экологии и природопользования, МБУ «Геоцентр». Начали с гостевого маршрута. Побывали на Бродокалмакском тракте, на Героев Танкограда, посмотрели дорогу в аэропорт. С этих мест на текущей неделе начнем сносить деревья», - сообщил Куляшов.

Так, на Бродокалмакском тракте уже выполнена отметка всех сухих деревьев (в стопроцентном объеме), подлежащих сносу. Это 18 тополей и берез, разрешение на вырубку которых выдало управление экологии и природопользования. Впоследствии здесь будет произведена компенсационная высадка крупномерных саженцев.

Как уточнили в пресс-службе городской администрации, работы по сносу растений на Бродокалмакском тракте «Геоцентр» будет осуществлять в течение июля.