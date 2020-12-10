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В Челябинске назвали причину вони и задымлений в Курчатовском районе

Дышать жителям Курчатовского района Челябинска мешают твердотопливные печи, которыми отапливаются гаражи, где оказываются услуги по ремонту и обслуживанию автомобилей.

Причину выбросов, на которые люди стали активно жаловаться с первого декабря, озвучили в минэкологии региона.

В министерстве уточнили, что на выбросы одного из гаражно-строительных кооперативов (задымление шло со стороны ГКС «Градский) пожаловались жители сразу нескольких жилых комплексов южноуральской столицы.

«Там автосервисы и частники не дают нам дышать в зимний период. Топят отработанным маслом, шинами и пластиком», – писали граждане в социальных сетях.

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Ситуацию осложняли неблагоприятные метеорологические условия, способствующие накоплению в приземном слое атмосферного воздуха загрязняющих веществ.

На место для проверки сведений выехали сотрудники минэкологии, полиции и прокуратуры Курчатовского района. Проверяющие установили, что на некоторых гаражах имеются вывески об оказании услуг по ремонту и обслуживанию автомобилей, а для отопления подобных помещений используются твердотопливные печи.

«Подобные печи являются источником загрязнения атмосферного воздуха. Владельцы гаражей заявили, что предпринимательская деятельность ведется без регистрации в качестве ИП или юридического лица», - рассказали в минэкологии Челябинской области, пояснив, что на граждан требования природоохранного законодательства по нормированию и регулированию выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух не распространяются.

Следовательно, министерство не может ограничить физических лиц в использовании твердотопливных печей, хотя сама предпринимательская деятельности без регистрации в качестве ИП или юридического лица является правонарушением, за что предусмотрена административная ответственность.

Результаты надзорного мероприятия минэкологии региона направило в федеральную налоговую службу для принятия мер в отношении лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без регистрации.

Прокуратура Курчатовского района за ведение деятельности с нарушением требований природоохранного законодательства возбудила два административных дела.

Сотрудники полиции в ходе проверки составили на владельца гаража, в котором производились кузовной ремонт и покраска, протокол за осуществление незаконной предпринимательской деятельности.

В минэкологии заявили, что для сохранения благоприятного состояния атмосферного воздуха продолжат проведение подобных проверок.