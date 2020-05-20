В Челябинске озеленяют улицу Курчатова и парк Терешковой

В Челябинске сегодня, 20-го мая, на улице Курчатова началась высадка молодых ёлочек.

Как рассказали в пресс-службе городской администрация, озеленить предстоит участок от улицы Энгельса до улицы Воровского. Деревья подрядчик будет высаживать в течение всего дня. В общей сложности здесь появится около пяти десятков хвойных красавиц.

Как отметил в своем телеграм-канале заместитель главы Челябинска по городской среде Александр Егоров, озеленение южноуральской столицы ведется не только вдоль улиц.

Он рассказал, что в парке имени Терешковой уже высадили 75 пирамидальных тополей и 75 рябин. В любимом месте отдыха горожан также планируют обустроить газоны.