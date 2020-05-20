ул. Монакова, д. 33, офис 2 454091 Челябинская область Челябинск
+73512372926 maineditor@uralpress.ru Урал-пресс-информ

В Челябинске озеленяют улицу Курчатова и парк Терешковой

Среда обитания
Сегодня, 13:16
Автор: 
Евгения Александрова

В Челябинске сегодня, 20-го мая, на улице Курчатова началась высадка молодых ёлочек.

Как рассказали в пресс-службе городской администрация, озеленить предстоит участок от улицы Энгельса до улицы Воровского. Деревья подрядчик будет высаживать в течение всего дня. В общей сложности здесь появится около пяти десятков хвойных красавиц.

Как отметил в своем телеграм-канале заместитель главы Челябинска по городской среде Александр Егоров, озеленение южноуральской столицы ведется не только вдоль улиц.

Он рассказал, что в парке имени Терешковой уже высадили 75 пирамидальных тополей и 75 рябин. В любимом месте отдыха горожан также планируют обустроить газоны.

 

Читайте нас там, где вам удобно! Сайт, Вконтакте, Twitter, Facebook, Instagram, Одноклассники, Telegram.

Автор: 
Евгения Александрова
Отправить новость
Происшествия
Сегодня, 13:32
В Челябинске автоледи на Lexuse протаранила торговый павильон
Общество
Сегодня, 13:12
Депутат ЗСО Андрей Самсонов скончался в возрасте 60 лет
Среда обитания
Сегодня, 12:59
Будут обжаловать
Облсуд поддержал решение Заксобрания об изменении границ челябинского городского бора
Экономика
Сегодня, 12:54
В Челябинске подрядчики активно взялись за «дорожный» нацпроект и муниципальные контракты
Вчера, 10:16
На территории шести городов Челябинской области объявлены НМУ
17.05.20 22:13
НМУ вновь объявлены в четырех городах Челябинской области
15.05.20 17:44
Через четыре года пруд на реке Ай в Златоусте станет чистейшим водоемом
15.05.20 15:10
Власти Златоуста объяснили, почему в городе появилась свалка
14.05.20 22:38
НМУ продлены в Челябинске и Карабаше
14.05.20 15:50
На берегу Тургояка ведется разрешенная реконструкция детского лагеря. Минэкологии проконтролирует стройку
14.05.20 12:05
В Челябинске началась высадка крупномерных лип на Курчатова
14.05.20 10:21
В минэкологии и прокуратуру направлены заявления о новой стройке в охранной зоне Тургояка
13.05.20 19:23
Режим «черного неба» объявлен в пяти городах Челябинской области
13.05.20 12:35
В Челябинске на разделительной полосе проспекта Ленина появятся система автополива и рулонный газон
Происшествия
Сегодня, 11:38
Неспортивное поведение
Директор волейбольного клуба «Динамо-Метар» избил пожилую женщину-охранника
Среда обитания
Сегодня, 12:59
Будут обжаловать
Облсуд поддержал решение Заксобрания об изменении границ челябинского городского бора
Новости
Сегодня, 13:55
Федерация
Россиян отправят на пенсию на три года раньше: новая антикризисная мера правительства
Сегодня, 13:53
Экономика
Абоненты МегаФона теперь могут бесплатно общаться даже при отрицательном балансе
Сегодня, 13:32
Происшествия
В Челябинске автоледи на Lexuse протаранила торговый павильон
Сегодня, 13:12
Общество
Депутат ЗСО Андрей Самсонов скончался в возрасте 60 лет
Сегодня, 13:04
Происшествия
В Сосновском районе игры в «собачью смерть» закончились смертью 10-летнего мальчика
Опрос

Какие семьи с детьми, по вашему мнению, остаются без должной социальной поддержки в сложных условиях коронавируса?

Все предлагаемые меры поддержки на деле мало работают
48%
Семьи, где разведенные мамы одни воспитывают детей и несут на себе весь груз материальной ответственности
39%
Семьи, где дети-первенцы родились в 2018 и 2019 годах
14%
Материалы рубрики
Сегодня, 10:56
Среда обитания
Травниковский бор в Чебаркульском районе находится в опасности
Вчера, 10:16
Среда обитания
На территории шести городов Челябинской области объявлены НМУ
15.05.20 17:44
Среда обитания
Через четыре года пруд на реке Ай в Златоусте станет чистейшим водоемом
08.05.20 16:37
Среда обитания
В Челябинске ко Дню Победы посадили кедровую рощу
06.05.20 18:11
Среда обитания
В Сосновском районе строители красили речной мост и погубили рыбу
Теги
Челябинск
Читайте Uralpress
в Яндекс дзен
zen.yandex.ru

Присылайте свежие новости

Вы можете стать соавтором нашего новостного портала.

Есть чем поделиться? Расскажите!

Отправить новость

Читайте нас там, где удобно вам

Наши соц сети

Дорогие читатели!

Мы предлагаем вам совместными усилиями сделать информационную повестку интереснее, ярче, правдивее, насыщеннее.

Если вы стали очевидцем интересного события, необычного явления, вопиющего случая, чрезвычайного происшествия или хотите привлечь внимание к какой-то проблеме – напишите нам. Будем рады, если вы поделитесь с нами своими впечатляющими фото - и видеонаблюдениями (авторство будет указано).

В свою очередь мы гарантируем, что при необходимости возьмем комментарий по вашей проблеме у соответствующих официальных источников и достоверно изложим все факты.

Отправляя сообщение, укажите свои контакты – номер телефона или адрес электронной почты. Редакция гарантирует конфиденциальность, если вы не стремитесь к публичности.

Подробнее
  • Максимальный размер файла: 2 МБ.
  • Допустимые типы файлов: gif jpg jpeg png.
Яндекс.Метрика