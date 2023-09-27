27.09.2023
Челябинский драматург покажет москвичам окопную правду
27.09.2023
Южноуральские боксеры завоевали две медали международного турнира
27.09.2023
В Магнитогорске введен единый проездной на трамвай и автобус
27.09.2023
Велосипед и телефон за один день - челябинские оперативники задержали злоумышленницу
27.09.2023
В Челябинск на премьеру фильма «Повелитель ветра» приедет Федор Бондарчук
27.09.2023
В челябинском Саду Победы завершают обустройство площадки для четвероногих
В Челябинске прорвало канализацию в жилом доме, жители задыхаются от вони
Администрация города поручила управляющей компании устранить дурно пахнущую проблему
25.09.2023
Мэрия ответила на подозрения челябинцев в махинациях застройщика и должностных лиц с домами ради выгоды
25.09.2023
В Челябинске ищут нового главного архитектора
22.09.2023
В Челябинске открыли для автомобилистов улицу Тимирязева
20.09.2023
В Челябинске получил квартиру от мэрии герой СВО Александр Сазонов
Православные отмечают Воздвижение Честного и Животворящего Креста Господня
27.09.2023
Губернатор призвал южноуральцев выбрать дорожные приоритеты на 2024 год
26.09.2023
Челябинский собор Рождества Христова станет точкой духовного притяжения
25.09.2023
В Челябинске открылся после ремонта самый крупный муниципальный военкомат
25.09.2023
В Челябинской области стартовала акция по обмену монет на банкноты
25.09.2023