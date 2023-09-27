В Челябинске прорвало канализацию в жилом доме, жители задыхаются от вони

Жительница Металлургического района Челябинска вчера, 26 сентября, пожаловалась губернатору на жуткую вонь в доме по улице Вахтангова, 3-А, от которой, по словам Эльмиры Хайбуллиной, режет глаза.

Причина – в том, что в подвале второго подъезда прорвало канализацию. Соответственно, пахнет фекалиями. Прорыв случился 18 сентября. Жильцам первого этажа жить стало невозможно – зловоние непереносимое.

Челябинка указала, что управляющая компания, обслуживающая их дом, - ЖЭУ-4.

Сегодня, 27 сентября, на жалобу, размещенную в сообществе «А.Л. Текслер, помоги!» в ВКонтакте ответили в администрации Челябинска, отметив, что, так как вопрос содержания общего имущества находится в компетенции управляющей организации, УЖКХ города (телефон: 264-31-02) поручило ООО «Ремжилзаказчик-ЖЭУ № 4» (телефон: 214-40-60) провести обследование подвального помещения, с последующим устранением недостатков.

«В случае неисполнения управляющей организацией своих обязанностей, обратитесь, пожалуйста, в государственную жилищную инспекцию Челябинской области» (телефон: 727-78-88), осуществляющую надзор за соблюдением законодательства в сфере использования и эксплуатации жилищного фонда», - посоветовали городские власти жительнице пропахшего канализацией дома.