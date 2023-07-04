04.07.2023
СК начал доследственную проверку по факту загрязнения нефтепродуктами реки Большой Бердяуш
04.07.2023
В Челябинске участились случаи масштабных загрязнений мусором зеленых массивов
04.07.2023
В Челябинской области прибавилось офицеров - защитников границы
04.07.2023
В Челябинске сотрудники МЧС спасли угодившего в ловушку стрижа
04.07.2023
В автобусах Челябинска за неделю поймали больше тысячи «зайцев»
04.07.2023
В Магнитогорске по инициативе Виктора Рашникова создадут хоккейную академию
В Челябинске участились случаи масштабных загрязнений мусором зеленых массивов
Администрация города ведет планомерную борьбу с нелегальными свалками
17.06.2022
Земельные участки в Миассе, где ликвидировали стихийные свалки, вновь обрастают отходами
29.05.2022
Охотничьи угодья в Челябинской области начинаются с помоек
16.02.2022
Мнение регоператора: Челябинская область может потерять свою привлекательность для туристов из-за нелегальных свалок
В начале недели Южный Урал будет в барическом поле, потом – под влиянием антициклона
03.07.2023
Бажовский фестиваль в 2023 году побил свой рекорд по числу гостей и участников
03.07.2023
Михаил Скоков поздравил сотрудников ГИБДД с профессиональным праздником
03.07.2023
Прогноз погоды в Челябинской области на июль 2023 года
01.07.2023
С первого июля в поликлиниках Челябинской области начнут работать психологи
30.06.2023