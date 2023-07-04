В Челябинске участились случаи масштабных загрязнений мусором зеленых массивов

В Челябинске в июне этого года сотрудники городского управления экологии и природопользования ликвидировали ряд несанкционированных свалок. На полигон вывезено свыше 13 тысяч тонн мусора.

Как сообщили в пресс-службе мэрии, самые крупные нелегальные свалки, ликвидированные в первом месяце лета на территории областного центра, находились в районе Успенского кладбища, на улицах Радонежская и Березниковская, по улице Труда, 168 и Стройгородок, 2.

В администрации Челябинска констатируют увеличение числа случаев, когда мусор на контейнерные площадки и в зеленые массивы выгружают целыми машинами.

Жителей Челябинска в случае обнаружения подобных фактов просят направлять фото- и видеоматериалы на электронную почту управления экологии и природопользования: ecolog@cheladmin.ru (по возможности - с фиксацией номерных знаков автомобиля).