В Челябинске выбирают лучшую цветочную клумбу

Сегодня, четвертого июля, в Челябинске комиссия городского конкурса цветочных клуб начала свою работу. В течение четырех дней экспертам предстоит оценить ландшафтные достижения челябинских предприятий и горожан.

В конкурсе на лучшую городскую клумбу могут принять участие коллективы различных форм собственности, отдельные авторы, работающие в области проектирования, производства и реализации элементов ландшафтной архитектуры, фитодизайна. Условия традиционны: размер клумбы должен быть не менее 20 квадратных метров, а композиция должна располагаться на новом месте, которое раньше не использовалось для цветочного оформления.

Итоги подведут уже в пятницу, седьмого августа.