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В Челябинске выбирают лучшую цветочную клумбу

Среда обитания
Сегодня, 10:09
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Автор: 
Инна Шемаева

Сегодня, четвертого июля, в Челябинске комиссия городского конкурса цветочных клуб начала свою работу. В течение четырех дней экспертам предстоит оценить ландшафтные достижения челябинских предприятий и горожан.

В конкурсе на лучшую городскую клумбу могут принять участие коллективы различных форм собственности, отдельные авторы, работающие в области проектирования, производства и реализации элементов ландшафтной архитектуры, фитодизайна. Условия традиционны: размер клумбы должен быть не менее 20 квадратных метров, а композиция должна располагаться на новом месте, которое раньше не использовалось для цветочного оформления.

Итоги подведут уже в пятницу, седьмого августа.

 

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Автор: 
Инна Шемаева
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