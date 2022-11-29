В Челябинске запустили «Несуровый маршрут» для самостоятельных туристов, которые во время пешей кольцевой прогулки смогут увидеть 48 городских достопримечательностей.

Как отмечают в центре развития городской среды Челябинска, маршрут пролегает через исторический центр южноуральской столицы и займет около часа. Стартовать нужно с набережной реки Миасс, после туристам предстоит переместиться на улицу Кирова, оттуда – на площадь Революции и затем – прогуляться по Алому полю к дворцу спорта «Юность», вернувшись таким образом к исходной точке.

В настоящее время протяженность «Несурового маршрута» составляет пять километров, впоследствии планируется увеличить его вдвое.

Жителей Челябинска и его гостей приглашают оценить маршрут, посетив как хорошо знакомые всем локации, так и открыв для себя новые пространства в центре мегаполиса.

Вот какие локации и площадки предусмотрены на «Несуровом маршруте»: памятник Сергею Прокофьеву, Государственный исторический музей Южного Урала, набережная реки Миасс от Свердловского проспекта до Кирова (два участка), КРК «Мегаполис», ДС «Юность», сквер «Алое поле», Александро-Невская церковь, памятник царю-освободителю Александру II, памятник-мавзолей Ленину, памятник «Орленок», Челябинская областная универсальная научная библиотека, кинотеатр «Знамя», памятник добровольцам-танкистам, бульвар Славы, памятник павшим в Великой Отечественной войне «Вечный огонь», стела «Нулевая верста», Кировка, дом Якова Плонского, памятник основателям Челябинска, театр оперы и балета имени Глинки, площадь Ярославского, дом Василия Жуковского, дом братьев Степановых, улицы Труда и Пушкина, особняк Соломона Данцигера, памятник истории и культуры, набережная реки Миасс, первая теплоэлектростанция города, Арт-сквер, набережная реки Миасс от Кирова до Пушкина, концертный зал областной филармонии имени Сергея Прокофьева.

Интересно, что, пройдя по ссылке «Несуровый маршрут», можно узнать, какие заведения общепита, аптеки, продуктовые магазины и автомойки находятся по соседству.

Отметим, в разработке прогулочного маршрута участвовали Агентства международного сотрудничества и инновационного и инвестиционного развития Челябинска, управление архитектуры города и Фонд-2020.