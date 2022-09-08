Подпорная стена завода Анания Аникина в Челябинске включена в госреестр объектов культурного наследия

В государственный реестр объектов культурного наследия включен не совсем обычный, но очень исторический объект - подпорная стена, которая раньше была частью комплекса дрожже-винокуренного завода Анания Федоровича Аникина, являвшегося родоначальником торгового дома «А.Ф. Аникин с сыновьями».

Об этом сегодня, восьмого сентября, сообщает госкомитет охраны объектов культурного наследия Челябинской области, отмечая, что данный объект расположен в северо-восточной части исторического центра Челябинска и входит в границы памятника археологии «Культурный слой Челябинска XVIII–XIX веков».

«Дрожже-винокуренный завод начал действовать в 1900 году и модернизирован в 1911-193 годах. После революции 1917 года предприятие было национализировано и действовало вплоть до 1941 года. На его территорию эвакуировали Ленинградский химический завод «К-4», продолживший работу после войны как предприятие по производству органического стекла. Под новое производство исторический корпус дрожже-винокуренного завода Аникиных снова реконструировали, и он утратил первоначальный облик. И подпорная стена набережной – единственный подлинный элемент, сохранившийся от предприятия Аникиных. Она является наглядным свидетельством дореволюционной истории города», - отмечают в госкомитете.

В госреестр данный объект включен как «Каменная подпорная стена набережной дрожже-винокуренного завода Аникиных» со статусом объекта культурного наследия местного значения.