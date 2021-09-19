В Челябинской области местами установился временный снежный покров

В выходные в отдельных районах Челябинской области прошел мокрый снег с дождем, местами установился временный снежный покров.

Как сообщает Челябинский Гидрометцентр, в ночь на воскресенье в горных районах отмечался снег с дождем, выпало от 0,7 до семи миллиметров осадков. Метеостанция Златоуст отметила установление временного снежного покрова высотой один сантиметр. В пониженных частях рельефа подмораживало до минус четырех градусов.

«В пять часов утра проезжали сегодня там (Златоуст – прим.), снежок уже ложился на листву и траву. Было, конечно, скользко местами и минус», - поделилась Ольга Шумкова в группе «Трасса М-5 Уфа-Челябинск» ВКонтакте.

Подписчики выкладывают фотографии заснеженных обочин и даже местами деревьев. «Мы сейчас мы на Семибратке (Таганай – прим. ред.), метель метëт», - пишет Мария Кузнецова. Снег отмечался на М-5 в районе Сатки, в Южноуральске. А вот отопление пока дали не везде, жалуются пользователи.

Предстоящей ночью и в понедельник местами пройдет мокрый снег с дождем, в горах прогнозируется установление временного снежного покрова, на дорогах возможны слабые гололедные явления.

По данным Челябинского Гидрометцентра, в сентябре мокрый снег отмечается раз в три-четыре года. «После осеннего равноденствия (22-23 сентября) в природе наступает ощутимый перелом. Быстро убывает день, к концу октября он почти на два часа станет короче, и среднесуточная температура воздуха опускается ниже ноля градусов», - рассказали в Гидрометцентре.

В результате выпавшего первого снега нередко образуется временный снежный покров. «Так, 12-14 октября 2004 года снежный покров установился на всей территории Челябинской области, его высота достигала местами 37 сантиметров. В 1998 году снег, выпавший 7-8 октября, покрыл землю в северных районах области 39-сантиметровым слоем. Из-за гололедицы и снежных заносов было закрыто движение на трассах Уфа-Челябинск и Екатеринбург Челябинск. Обычно октябрьский снег сходит быстро, однако в 1976 году устойчивый снежный покров образовался в Челябинске уже 10 октября», - отмечают синоптики.

ФОТО: Ольга Шумкова, Владимир Шестеров, "Трасса М-5 Уфа-Челябинск" ВКонтакте