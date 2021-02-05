В Челябинской области мокрый снег с дождем и потепление вызвали ручьи на дорогах

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В Челябинской области мокрый снег с дождем и потепление вызвали ручьи на дорогах

В ночь с четвертого на пятое февраля осадки в виде слабого и мокрого снега прошли в большей части муниципальных образований Челябинской области. В некоторых районах наблюдался дождь.

«На всей территории области прошли небольшие и умеренные осадки в виде снега, в восточных и южных районах с дождем (0,3-3,8 миллиметров), - сообщает Челябинский Гидрометцентр. - В отдельных районах отмечалось отложение изморози и гололеда, в южной половине области местами туманы».

Как сообщили в миндортранса региона, на региональных автодорогах работало 195 единиц техники: 84 КДМ, 58 навесных снегоочистителей, 30 автогрейдеров и 23 «Урал-Тройка».

Сегодня, пятого февраля, в отдельных районах области осадки продолжаются. Кроме того, в дневные часы столбик термометра поднимается до плюсовых значений. Отмечается таяние снега, на отдельных дорогах «каша» из мокрого снега и ручьи.

В Челябинске таяние снега привело к скоплению воды на некоторых улицах города. Как отмечает управление дорожного хозяйства города, в областном центре четыре бригады МБУ «ЭВИС» проводят проверку работы системы ливневой канализации. Кроме того, задействована спецтехника для прогревания и прочистки личнёвки.

В субботу, шестого февраля, синоптики также обещают небольшие, местами умеренные осадки в виде мокрого снега и дождя, отложение мокрого снега и гололеда на проводах, на дорогах гололедица

Водителей просят соблюдать скоростной режим, быть внимательными и взаимовежливыми во время движения.

Фото: Телеграм-канал Челябинский дорожник