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В Челябинской области НМУ в двух городах объявлены и в двух продлены

В Челябинской области на территории двух городов объявлены неблагоприятные метеорологические условия, способствующие скоплению вредных примесей в атмосферном воздухе. В других двух городах режим «черного неба», начавшийся двое суток назад, продлен еще на сутки.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в Челябинском Гидрометцентре, на территории Магнитогорска НМУ начнутся в 19 часов 14 января и продлятся до 13 часов 15 января. В Карабаше НМУ прогнозируются с 23 часов 14 января и по 19 часов 15 января.

В Челябинске и Коркино режим «черного неба» начался в 19 часов 12 января и сохранится до 19 часов 15 января.

На этот же период отдельным предприятиям области объявлено предупреждение о НМУ первой степени.

В этот период слабый ветер неблагоприятного направления и ночная инверсия способствуют накоплению промышленных и автомобильных выбросов в приземном слое атмосферного воздуха - на уровне дыхания людей.

При НМУ первой степени промышленные предприятия обязаны сокращать объемы выбросов в атмосферу на 15-20% от установленных нормативов.

Администрациям городов предписано запретить движение грузовиков в спальных районах, ограничить движение легковых автомобилей и погрузочно-разгрузочные работы.

Владельцев автотранспортных средств просят в период НМУ по возможности отказаться от использования личных автомобилей.

Жителям советуют в период НМУ сократить время пребывания на улице, особенно вблизи автотрасс или других источников загрязнения.

Жалобы на ухудшение качества атмосферного воздуха можно направлять в Управление Роспотребнадзора (8-800-100-26-73 и 8 (800) 100-00-04), в ЕДДС (112), Росприроднадзор 8-908-094-00-64), минэкологии (8-906-890-96-70).