В Челябинской области осенью распустились зеленые «розы»

На территории национального парка «Таганай» (Златоустовский городской округ, Челябинская область) распустились «зелёные розы» - так называются возникающие на ветвях ивы галлы. Их появление в осенний период спровоцировал крохотный комарик - ивовый жвачник, рассказали в пресс-службе Таганая.

Личинка комарика, поселившаяся в почке, высасывает из неё сок. Выделения личинки ведут к сокращению междоузлия побега и расширению листовых пластинок.

«Это явление хоть и распространено повсеместно, но большого вреда дереву не приносит», - заверяют в нацпарке. В народе по поводу таких «роз» существует множество поверий: кто-то считает их приносящими удачу, другие, наоборот, верят: увидел такое – жди неприятности.

В нацпарке считают, что комариков спровоцировали на повторную вегетацию набухшие теплой осенью почки ивы.