В Челябинской области отменен особый противопожарный режим, но расслабляться не стоит

В Челябинской области отменен особый противопожарный режим, введенный в связи с повышенным уровнем пожарной опасности в регионе. В общей сложности он продлился в регионе 50 дней.

Соответствующее постановление подписал губернатор Алексей Текслер. Документ размещен на официальном интернет-портале правовой информации.

Напомним, особый противопожарный режим в регионе был введен с первого мая 2020 года.

Он отменен в связи со стабилизацией пожарной обстановки на Южном Урале и установлением погодных условий, способствующих снижению класса пожарной опасности.

Теперь южноуральцам разрешено ходить в лес, не опасаясь быть оштрафованными, а также разводить костры, сжигать мусор.

По данным Челябинского Гидрометцентра, 13 июня в большинстве районов Челябинской области сохраняется высокая пожарная опасность (IV класс горимости по региональной шкале). В южной половине и в восточных районах региона местами сохраняется чрезвычайная пожарная опасность (V класс горимости по региональной шкале). В западных районах этот класс опасности только прогнозируется. С 14 по 16 июня в большинстве районов региона ожидается чрезвычайная пожарная опасность.

По сведениям главного управления лесами, с начала пожароопасного сезона на территории лесного фонда области ликвидировано 259 лесных пожара на площади 2 тысячи 32 гектара.