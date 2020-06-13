В Челябинской области отменен особый противопожарный режим, но расслабляться не стоит
В Челябинской области отменен особый противопожарный режим, введенный в связи с повышенным уровнем пожарной опасности в регионе. В общей сложности он продлился в регионе 50 дней.
Соответствующее постановление подписал губернатор Алексей Текслер. Документ размещен на официальном интернет-портале правовой информации.
Напомним, особый противопожарный режим в регионе был введен с первого мая 2020 года.
Он отменен в связи со стабилизацией пожарной обстановки на Южном Урале и установлением погодных условий, способствующих снижению класса пожарной опасности.
Теперь южноуральцам разрешено ходить в лес, не опасаясь быть оштрафованными, а также разводить костры, сжигать мусор.
По данным Челябинского Гидрометцентра, 13 июня в большинстве районов Челябинской области сохраняется высокая пожарная опасность (IV класс горимости по региональной шкале). В южной половине и в восточных районах региона местами сохраняется чрезвычайная пожарная опасность (V класс горимости по региональной шкале). В западных районах этот класс опасности только прогнозируется. С 14 по 16 июня в большинстве районов региона ожидается чрезвычайная пожарная опасность.
По сведениям главного управления лесами, с начала пожароопасного сезона на территории лесного фонда области ликвидировано 259 лесных пожара на площади 2 тысячи 32 гектара.
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