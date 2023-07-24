В Челябинске почистили ливневки

В Челябинске на минувшей неделе почистили от ила и грязи 74 колодца ливневой канализации. Об этом на аппаратном совещании в мэрии сегодня, 24 июля, сообщил замглавы города по дорожному хозяйству Андрей Ксензов.

Всего очистили 187 погонных метров водоотводных труб ливневки, отремонтировали и установили 64 дождеприемных колодца, откачали 542 кубометра воды с проезжей части, сообщил он.

«Все участки, где возможно скопление воды при выпадении осадков особо высокой интенсивности, находятся на постоянном контроле работников муниципального учреждения Эвис», – добавил Андрей Ксензов.