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В Челябинской области понедельник пасмурный, прохладный и сырой

Фото: 
Валерий Иванов
Среда обитания
Сегодня, 09:24
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Автор: 
Любовь Юрина

В понедельник, 21 сентября, в Челябинской области ожидается переменная облачность, пройдут небольшие, местами умеренные дожди, в горах с мокрым снегом, в горных районах местами установление временного снежного покрова.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в челябинском Гидрометцентре, утром в Челябинске было плюс три градуса, влажность воздуха 89%, ветер западный 3-6 метров в секунду.

В дневные часы в Челябинске синоптики обещают плюс 7-9 градусов, по области – плюс 5-10 градусов, на юге области – до плюс 13 градусов.

Ветер западный 8-13 метров в секунду, местами порывы 17-22 метров в секунду.

Атмосферное давление ниже нормы – 727 миллиметров ртутного столба, в течение дня оно повысится до 730 миллиметров ртутного столба. Геомагнитное поле очень спокойное

Восход солнца - в 6 часов 36 минут, заход - в 18 часов 58 минут. Долгота светового дня - 12 часов 22 минуты. Луна растущая.

По народному календарю – Малая Пречистая, Оспожинки, Рождество Богородицы.

Оспожинки — это еще и праздник урожая, который иногда справляли целую неделю — с играми, песнями, плясками, пирами. Называли этот день также Луковым или Пасиковым — от слов «лук» и «пасека». В огородах в это время продолжалась уборка лука, а на пасеках готовили пчел к зимовке. На Пречистую, в день осеннего равноденствия, отмечали вторую встречу осени и наблюдали приметы. Если погода стояла хорошая, то и вся осень должна была быть такой.

Именины в этот день: Георгий, Иван, Мария.

 

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Автор: 
Любовь Юрина
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